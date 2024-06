El PP no teme que llegar a nuevos pactos con el PSOE le pase factura electoral: "No da oxígeno a Sánchez, al revés"

La posibilidad de que pueda producirse un adelanto electoral en solo cuatro meses no ha frenado el propósito del PP de seguir pactando con el PSOE tras el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Al contrario. Los populares se reafirman en su lealtad al Estado, incluso, aseguran que ven ventajas electorales en volver a pactar con Pedro Sánchez el resto de órganos pendientes, como es el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la futura Comisión Nacional de Energía. "El PP no da oxígeno a Sánchez, al revés", argumentan desde Génova.

Y es que el objetivo de Alberto Núñez Feijóo siempre fue, y será también en el caso de una hipotética convocatoria electoral el 13 de octubre, el de crecer por el centro. Es ahí donde creen que se encuentran todos aquellos votantes que entienden y aplauden que el principal grupo de la oposición sea capaz de negociar y pactar con el Gobierno en tiempos difíciles. Más aún si es en favor del propio PP. El equipo de Feijóo le da la vuelta a la pregunta: para ellos no se trata de justificar el hecho de acercarse a Sánchez sino por qué van a renunciar a lo que es suyo. "¿Lo dejamos todo en manos del PSOE?", preguntan de forma retórica para concluir que, si lo hacen, convertirán "el Banco de España en otro CIS", dicen en relación a lo que consideran la "ocupación de las instituciones" por parte de los socialistas.

Por ejemplo, por qué el PP va a dejar de tener representación en el Banco Central Europeo. El propio Feijóo explicó esta semana en Es Radio que para él pactar las plazas del Banco de España no solo es posible sino obligatorio y añadió que en 40 años de democracia el Gobierno siempre ha elegido al gobernador y la oposición, al subgobernador. Y lo mismo con el resto de órganos a excepción de RTVE, que el líder popular colocó en el otro extremo. "No voy a blanquear ilegalidades", aseguró Feijóo ya que, en su opinión, lo que ocurre en la televisión pública "no solo es ilegal sino amoral".

A pesar de que hace unos días negó que se estuvieran produciendo conversaciones con el PSOE, lo cierto es que Feijóo ve con optimismo las consecuencias para su partido del nuevo clima de consensos. "A nosotros nos va bien pactar con el PSOE. Llevamos meses metidos en el marco de Sánchez y nos viene bien sacar cabeza. Hay que hacerlo. Hay que ser transparente y explicarlo", apuntan fuentes de la dirección nacional de cara al electorado del PP y del voto desencantado del PSOE o abstencionista de centro. De esta manera ampliarían su espectro.

Claro que, en esta tesis, descartan una huida de votos a su derecha, es decir, a Vox porque "se ha sumado una lista de los socios de Sánchez", subrayan. "No hay que convencer al electorado de nada". Bastaría, en su opinión con explicarles que, por ejemplo, con la renovación del CGPJ el PP "se ha impuesto al PSOE" y ha "ganado la batalla" política, lo que da un refuerzo anímico tanto al votante y como a liderazgo de Feijóo.

El liderazgo de Feijóo es precisamente lo que el entorno del popular destaca de esta maniobra. Otras fuentes de la dirección destacan dos hitos en la trayectoria política de Feijóo: su discurso de investidura en la que la gente le concibió como un líder y vio su proyecto político y la comparecencia posterior al acuerdo del CGPJ. En ambos, dicen estas fuentes, se "demuestra quién es Feijóo".

Esto sirve no solo para acallar a Vox sino a posibles voces internas del PP. Por ejemplo la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien se ha mostrado reticente, primero a renovar el CGPJ, y una vez hecho, a pactar el resto de los órganos. "No ha habido ni un minuto de fricción ni descoordinación porque hice lo que me comprometí a hacer nueve meses antes en el Congreso", replicó el presidente popular marcando el paso.

Con todo, el popular está dispuesto a pactar el resto de órganos haya o no adelanto electoral. De hecho, el líder no se atreve a adivinar "si habrá elecciones generales en octubre o no", pero en cualquier caso el PP está "barajando la posibilidad de unas elecciones antes de que finalice el año 2024".