María Peláe: "Yo sí hablo de mi mujer, he naturalizado cosas que otros artistas se han callado"

Los ojos rasgados de María Peláe no se despegan de la bola del futbolín mientras contesta a mis preguntas, lo del "chapulín", como llaman en su casa a este juego, son palabras mayores. "Me has traído a un sitio maravilloso", dice entusiasmada.

Hemos quedado a charlar en Futbolín Madrid, una fábrica de futbolines, aunque ella se atreve también con el otro, con el fútbol sin diminutivos y con mayúsculas, al que sigue jugando con amigas. "Cuando era pequeña, en el colegio éramos dos, la portera y yo. Y claro, evidentemente, el 'marimacho' estaba a la orden del día, pero es que encima éramos muy buenas. Así que a las 'marimacho' nos tenían que coger sí o sí", cuenta orgullosa.

Etiquetas con las que ha tenido que cargar durante años y que hoy luce con orgullo, mujer y lesbiana. Por eso se ha convertido en todo un referente para las mujeres del colectivo LGTBI: "Esto es algo bonito que ha pasado, he naturalizado ciertas cosas que otros artistas, en otro momento, se han callado. Yo sí digo abiertamente que ayer estuve cenando con mi mujer, no cambio la a por la o. De hecho, me hace ver cuánto hay que andar todavía, si ser valiente es simplemente no inventarte una vida".

La cantante y compositora no se inventa nada, es más, habla alto y claro de todo, de todo lo que importa. "Hay que usar los altavoces y los micrófonos también. Porque lo bonito del arte es que se mete en las casas. A veces hay una casa en la que no hay la libertad que hay en algunas calles o, por ejemplo, la que hay en la mía", añade.

Enseguida se dio cuenta de que no podía dedicarse al arte sin ser honesta con ella misma y con lo que escribe, una mujer libre y valiente, una 'folcrónica', como se hace llamar: "Soy una folclórica que cuenta lo que pasa… es una crónica a través de una folclórica".

La cantante María Peláe. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

Para María, el humor y la ironía son fundamentales. "Yo he mamado mucho de la canción de autor y del Carnaval de Cádiz, y el Carnaval de Cádiz es la crítica social más gorda que hay, te lo dice con un poquito de ironía, entonces tú ya vas metiéndote sin enfadarte y cuando ya estás en medio de la canción, te das cuenta de lo que te acaba de soltar… y te vas a tu casa dao' la vuelta, como los buenos chistes", sostiene.

Sus canciones son una mezcla de ese humor con recao', el que te dejan las verdades bien dichas. Cuenta con temas tan famosos como La Putukita, junto con Melody, o Las niñas, donde visibiliza a las lesbianas y habla de la libertad de las mujeres.

Mientras charlamos me mete otro gol, a Peláe se le da todo bien en la vida, menos el arroz, que le "sale malísimo", aunque lo sigue intentando y se cabrea. "Alba me dice 'otra vez va a haber fregao'", me confiesa riendo.

Su pareja, Alba Reig, de la que habla orgullosa, hoy es parte indispensable en el equipo, trabajan conjuntamente: "Yo estaba acostumbrada a componer sola y ella también, pero después hemos creado un equipo bastante bueno".

Además, Reig, ha sido la primera mujer nominada a Mejor Productora en los Premios de la Música. "Es otro terreno en el que también estamos las mujeres, y no es que no es que no existieran, las había, pero no se la veía", asegura.

Peláe ha participado en varios programas de televisión, entre ellos Tu cara me suena, y ha debutado como actriz de teatro. Ahora está de gira hasta noviembre con su Al baño María Tour.

La siguen comparando con Lola Flores, le da vergüenza, pero observando la pasión que le pone a todo, no podía ser de otra manera. De Lola decían eso de "ni canta, ni baila, pero no se la pierdan". María Peláe canta y baila, pero no coge el punto al arroz, no se la pierdan, porque su mejor receta es al baño María.