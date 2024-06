Euforia en Barcelona por la apertura del nuevo supermercado de El Corte Inglés en la plaza Francesc Macià: "Lo echaba de menos"

Se esperaba con impaciencia, y este jueves por fin ha llegado el día. El nuevo supermercado de El Corte Inglés de la plaza Francesc Macià de Barcelona ha abierto sus puertas y centenares de vecinos se han acercado hasta allí para comprar o curiosear. Por la mañana, había ilusión y euforia. "Lo echaba de menos", ha afirmado Maria Àngels, una ama de casa de 60 años. Y es que a principios de 2021 el Corte Inglés de Francesc Macià cerró para dar paso a Aura, un edificio de oficinas propiedad de AM Gestió, y dejó huérfanos de su súper, con productos de calidad y gourmet, a los vecinos de la zona.

La alegría en el barrio es notable, también, porque por aquel entonces ninguno de sus habitantes sabía que con el tiempo iban a volver a recuperar, al menos, el supermercado del centro comercial. "Me ha llamado una amiga para decir que me acercara a verlo", ha contado Maria Angels a 20minutos.es, que ha añadido: "Echaba de menos el súper de El Corte Inglés, sobre todo los productos gourmet. Antes tenía que ir hasta el otro Corte Inglés y me pillaba muy lejos. Aún no he entrado, pero desde fuera ya se ve muy bonito".

Una imagen exterior del supermercado. LARA LLOBET

Por su parte, Carmen, una oficinista de 52 años ha asegurado que el supermercado le va "muy bien" porque puede "comprar platos preparados". "Trabajo aquí al lado y me soluciona mucho la vida", ha dicho. También Rosa, una jubilada de 94 años, se ha acercado hasta allí. "Cuando he entrado he pensado: es muy bonito", ha dicho, y ha agregado que teme que "las tiendas de los lados" se vayan "al aire". Ella seguirá comprando en su "súper de confianza" y dejará al de El Corte Inglés para lo que le "entre por los ojos".

(Habrá ampliación)