Álvaro Muñoz Escassi se declaró a Mª José Suárez minutos antes de conocerse su ruptura: "La adoro, la quiero muchísimo"

La ruptura de Álvaro Escassi y de María José Suárez vino precedida de unas declaraciones de él que no hacían presagiar la mala nueva: "María José es una persona... impresionante, creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo".

Una afirmación que hizo en la alfombra roja de la gala Carlos Latre. Inimitable, que conmemora los 25 años de carrera del showman.

Sin embargo, tras varias semanas envueltos en rumores de crisis, María José Suárez ha confirmado su ruptura con Álvaro Escassi. Así, ella se lanzó a media noche de este miércoles "para evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros".

"Se acabó, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", decía en sus redes la exmiss España, quien da a entender que la ruptura no ha resultado del todo amistosa.

Hace una semana, la pareja y el hijo de ella, Elías, de 7 años, regresaron de un crucero por el norte de Europa felices y contentos, tanto que se 'casaron' y todo. Un servicio que incluyen algunos cruceros y que no es legal, sino simbólico, pero muy romántico.

'Story' de María José Suárez donde anuncia el fin de su historia de amor con el jinete. INSTAGRAM

En las fotos que ella compartió se podía adivinar una complicidad total del jinete con el pequeño, a quien su madre, desea dedicar atención plena porque siente que se está perdiendo parte de su infancia.

Puede que esté aquí la razón de su adiós, aunque las fotos del crucero daban a entender que el viaje había sido pleno y muy placentero para todos, con 'boda' incluida.

La pareja llevaba unos días sin seguirse en las redes, como comprobó Vanitatis, y ella ha borrado las últimas imágenes de ambos juntos. A pesar de todo, la separación la ha anunciado con una foto de los dos besándose frente a la catedral de Sevilla.