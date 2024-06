La Fiscalía apoya amnistiar a los 12 CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional

La Fiscalía ha defendido este jueves la aplicación de la amnistía a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo la Audiencia Nacional, para los que el propio Ministerio Fiscal pidió penas de hasta 27 años de prisión. Ante el presidente de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la teniente fiscal Marta Durántez ha defendido que no hubo "ninguna lesión" de los derechos humanos, y por tanto los hechos son amnistiables. Asimismo, durante esta vista de cuestiones previas, las defensas de todos los acusados han defendido la aplicación de la medida de gracia.

La teniente fiscal ha subrayado que la ley de amnistía "no ofrece género de dudas" en cuanto a la exclusión de los delitos de terrorismo -interpretados según el derecho europeo- únicamente cuando hayan causado "intencionadamente graves violaciones de derechos humanos". La ley concreta aún más, que se excluirán los delitos que hayan violado los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Pues bien, a juicio del Ministerio Público "no se produjo ninguna lesión de los derechos invocados: no hubo lesión a la vida, ni a la integridad física, ni daños psíquicos o morales". El objeto de la acusación, ha recordado Durántez, es "la tenencia de explosivos y un delito de estragos en tentativa". "Los acusados no llegaron a materializar ni a ejecutra ninguna de las conductas", ha razonado la fiscal, con lo que si su intención era poner en peligro la vida o integridad física, "es un hecho que no llegó a producirse".