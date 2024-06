Bessie Carter y Sam Phillips, de 'Los Bridgerton', desatan rumores de romance

En la última temporada de Los Bridgerton el público conocía a Lord Alfred Debling, interpretado por el actor Sam Phillips, quien ponía sus ojos en la más famosa de las hermanas Featherington, Penélope. Sin embargo, en la vida real parece que su corazón lo ocupa la hermana mayor del personaje encarnado por Nicola Coughlan: Prudence Featherington. Es decir, Bessie Carter.

Después de varios meses rumoreándose que quizá podía haber algo más entre ellos, finalmente unas imágenes obtenidas por E! News muestran a la pareja de actores no solo durante un tranquilo paseo por Sussex, en Reino Unido, sino dándose evidentes muestras de cariño durante el mismo.

Explican desde el citado medio que Sam y Bessie salieron a dar un paseo matutino el pasado fin de semana, el sábado 22 de junio, y que la intérprete de 30 años le dio varios besos en el hombro, en la mejilla y en el cuello al actor de 40 años, conocido por sus papeles en las series The Crown o This is England.

La pareja tenía un estilo bastante informal, con Bessie llevando una sudadera oscura, unas mallas grises y zapatillas de deporte, mientras que Sam vestía una camiseta naranja, pantalones deportivos negros y un buen calzado para andar, amén de llevar una gorra de béisbol azul y un recipiente con bebida.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, ya sea a través de las redes sociales o de sus representantes, lo cierto es que en el último año se les ha visto varias veces en eventos y lugares públicos.

No es solo que hayan asistido juntos a la noche inaugural de la obra A Little Life en el West End de Londres, sino que han acompañado a los padres de Bessie, los actores Imelda Staunton y Jim Carter, en las alfombras rojas de la sexta temporada de The Crown, donde Imelda interpreta a la reina Isabel II —Sam Phillips interpretó a un caballerizo en las temporadas tres y cuatro— o de Wonka, donde actúa Carter.