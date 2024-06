Travis Kelce revela cuándo se dio cuenta de que estaba enamorado de Taylor Swift: "Ella consigue que la vida sea tranquila y serena"

¿En qué momento estás empezando una historia de amor con una de las mujeres más famosas del planeta y te das cuenta de que puede ir a más, de que te estás enamorando? Travis Kelce ha respondido a esta pregunta en una de sus últimas entrevistas, en un episodio del pódcast Bussin' With The Boys, en el que ha hablado de cómo fueron sus comienzos con Taylor Swift.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha asegurado que comenzó a admirar a la artista de 34 años por ser "muy consciente de sí misma" y que esa fue una de las grandes razones por las que supo que la quería: "Creo que es por esa autoconsciencia por la que realmente comencé a enamorarme de ella, por lo auténtica que es con sus amigos y sus familiares",

"Puede resultar una locura para alguien con tanta atención, pero ella es que sencillamente consigue que la vida sea tranquila y serena", ha añadido el jugador de la NFL, que ha recordado el primer partido al que asistió su ahora pareja la temporada pasada, el 24 de septiembre, con los Chiefs ganaron 41-10 contra los Chicago Bears.

Kelce ha rememorado cómo él no paraba de pensar en la manera de que llegase al estadio sin complicaciones, "y ella como si nada entró por la puerta principal, sin tener que hablar con la seguridad". "Y me dijo: 'Solo pretendo estar rodeada de mi gente y experimentar esto con todos ellos'", ha continuado Kelce, que reconoce que la cantante subió en su corazón con ese gesto.

"Claro, yo pensé: 'Joder, esta mujer está totalmente ida de la cabeza. Quiere de verdad ser parte [de su carrera profesional]. Quiere apoyarme y así es como hace las cosas'. Y bueno, ahí es que me ganó al 100%", ha reconocido el tight end.

Además, Kelce ha reconocido cómo fueron esas primeras semanas intentando mantener su relación en privado. "Nadie sabía lo que estaba pasando y fue algo entre nosotros durante tanto tiempo como pudimos, pero cuando vino a un partido, todo explotó", ha contado.

"Buscas mantener las cosas en privado, pero al mismo tiempo, yo no estoy aquí para ocultar nada. Ella es mi chica, mi novia, estoy orgulloso de ello. No quiero estar haciendo malabarismos sobre cómo puedo mantenerlo en secreto. Es sencillamente que no quieres que otros entren en tu vida personal y comenten o hagan un titular", ha finalizado.