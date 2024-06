Planes para el fin de semana: la creación más joven, nuevos formatos operísticos y arte frente al abismo

Ópera Garaje ofrece grandes títulos este verano

Decir que uno va a la ópera en Madrid no tiene ya que asociarse a acudir al Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, los Teatros del Canal o, en algún caso, el Auditorio Nacional. Este verano tenemos la oportunidad de disfrutar de tres grandes títulos clásicos de ópera escenificada, en el Teatro Marquina, en un innovador y atractivo formato, en tamaño reducido, que posee suficiente interés como para no dudar en adquirir una entrada. Además, se ofrecen en un rango de entre treinta y cuarenta euros, algo a tener muy en cuenta dada la calidad de lo ofrecido.

Rocío Bolaños (flauta) y Silvia Vázquez, en el estreno de 'Lucia di Lammermoor' en el Teatro Marquina. Adolfo Ortega

Las óperas cuentan con el acompañamiento al piano del director Miquel Ortega, y se ofrecen prácticamente completas, aunque sin interrupción. En el caso que nos ocupa este fin de semana, de Lucia di Lammermoor solamente se han suprimido las escenas de coro, pero cuenta con unas atractivas intervenciones de arpa y flauta. Con ellas se consiguen momentos realmente preciosos, tanto en el primer acto como en la escena final de la ópera, donde la flautista Rocío Bolaños comparte protagonismo con la magnífica soprano Silvia Vázquez, en el papel principal.

La presencia de esta cantante valenciana, que ha actuado en teatros de ópera como Scala de Milán, Florencia y Ginebra, dirigida por maestros como Maazel o Mehta, así como en todos los teatros de ópera de España, da una idea del nivel del elenco que participa en estas funciones. Hay que destacar también la interpretación del tenor David Baños, con una entrega formidable; y el concurso de Javier Franco, un habitual del Teatro de la Zarzuela que siempre es un seguro de vida. Supone un auténtico privilegio disfrutar de su buen hacer en la proximidad que ofrece el Teatro Marquina.

Una escena de 'Lucia di Lammermoor' en la producción de Ópera Garaje y Okapi producciones. Adolfo Ortega

En cuanto al aspecto escénico, el propio responsable de ese apartado, y alma mater del proyecto global, Emiliano Suárez, nos comentaba al finalizar el estreno que "ofrece una línea industrial habitualmente manejada en mis propuestas. Ópera Garaje no es sólo el nombre de la productora -junto a Okapi Producciones-, sino que es un concepto a partir del cuál se trabajan las ideas desde lo subterráneo, con un punto sórdido. Se trata de hacer ópera desde un prisma bastante contemporáneo, cuidando el aspecto actoral y empleando cantantes de nivel, que conozco desde hace tiempo y confían en mí". Como él mismo reconoce, "ofrecer veinte funciones de ópera en Madrid, en pleno verano, con la oferta cultural brutal de esta ciudad, es un gran reto, pero estamos teniendo éxito".

Emiliano Suárez saludando junto al elenco, tras una representación de la ópera 'Lucia di Lammermoor', en el Teatro Marquina. Adolfo Ortega

Tras estas funciones de Lucia de Lammermoor, llegará otro título imprescindible como La Bohème, del 3 al 7 de julio, para finalizar este Primer Festival de Ópera de Verano 2024 – ÓPERA GARAGE. Esperemos que esta iniciativa encomiable tenga continuidad y siga despertando interés, tanto al aficionado como a nuevos públicos que se sientan atraídos por un formato más cercano asequible, siempre contando con calidad y rigor.

Hasta el domingo 30 de junio | Teatro Marquina | de 30 a 40€

La más variada creación juvenil en el festival La Sub25

El festival La Sub25 llega a su cuarta edición y ofrecerá una amplia programación multidisciplinar de la mano de talentos jóvenes. Serán un total de 43 actividades que incluyen conciertos, exposiciones de arte, actividades de customización, experiencias de realidad aumentada, talleres y charlas, entre otras, que tendrán lugar en la Explanada Multiusos en Madrid Río, junto al Invernadero del Palacio de Cristal; y en la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj, uno de los más emblemáticos de nuestra ciudad.

Maquillaje gratis en las actividades del Festival La Sub25 este finde en Madrid. Cedida

La mejor música urbana podremos encontrarla en Madrid Río. En el escenario de la Explanada Negra, la música será la protagonista con las actuaciones de Kyr4, Suu, Lucía de la Puerta, Shego, Sofía Gabanna, y los DJ sets de Los Xavales, Fukcnormal y Cerescente. Cada noche, los conciertos finalizarán con una gran batucada, para los aficionados a darle al bombo.

Lucía de la Puerta participará este fin de semana en el Festival La Sub25. Cedida

La Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj acogerá una exposición colectiva de artistas jóvenes. En paralelo, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar un sistema de realidad virtual en The Machine To Be Another (TMTBA), que permite a dos personas intercambiar sus percepciones sensoriales. También podrán disfrutar de la Zona Chill, un espacio dedicado a la experimentación y reflexión.

El After con Cultura Inquieta ofrecerá talleres de pintura y complementos, graffiti y joyería, todos realizados con lonas recicladas. Además, la ilustradora y autora de cómic Laura Pérez creará un relato ilustrado de La Sub25.

En la zona de carpas se podrá disfrutar de la zona Tunéate, donde artistas de diferentes disciplinas transformarán a las personas que lo deseen de forma gratuita, customizando ropa y realizando sesiones de maquillaje, tatuajes de henna, peinados y trenzas, uñas o 'Body Marbling', una técnica de impresión lavable sobre la piel. También habrá un fotomatón para hacerse divertidas fotos.

Por las noches, se ofrecerán talleres de circo en la Carpa Circus, de la mano de la Asociación Sound & Circus, y de grabación de un disco en el estudio de grabación LA C.O.S.A., con Chico Trópico. Pasada la medianoche, se llevará a cabo una experiencia galáctica con el grupo de astrónomos de la UAM, para observar las estrellas sobre el cielo de Madrid.

Habrá también puntos activos de información sobre diversos temas de interés, como diversidad, juventud, violencia de género o inclusión. Serán dos días de propuestas para todos los públicos con entrada libre y gratuita

28 y 29 de junio | Explanada Multiusos en Madrid Río y Centro Cultural Casa del reloj (programación aquí) | Actividades gratuitas

La vida de Rocío Jurado contada en un musical

Rocío Jurado: el musical llega al Teatro Albéniz para contarnos la historia de la chipionera "como jamás te la habían contado", según reza la publicidad. Se trata de un tributo protagonizado por la joven Anabel Dueñas, quien recoge el testigo y, desde la devoción más absoluta, emociona y transmite toda la energía necesaria para aproximarse a la gran cantante. El espectáculo está basado en una idea original de la hija de la tonadillera, Rocío Carrasco.

Anabel Dueñas interpreta a Rocío Jurado en el musical que se presenta este finde en el Teatro Albéniz. Adolfo Ortega

En las aproximadamente dos horas de duración se interpretan más de una docena de temas, especialmente seleccionados para revivir la historia de la gran cantante: Como una ola, Lo siento mi amor, Qué no daría yo, Como yo te amo, Se nos rompió el amor, Señora, entre otras canciones.

La historia habla de Carmela, una joven cantante fan de Rocío Jurado que se ha presentado al casting de un gran musical que se está preparando sobre la vida de la genial artista. Mientras Carmela espera a que llegue el momento de la prueba final se queda a solas con el público en una tensa y emocionante espera. Carmela va a hacer al público confidente de sus miedos y sus anhelos a la vez que repasa todo lo que sabe de la historia de la más grande e interpreta los temas míticos de Rocío. Finalmente, Carmela cumplirá el sueño de cualquier fan de 'La Jurado', cantar con la mismísima Rocío en un dúo mágico y sorprendente lleno de emoción y verdad.

28 y 29 de junio (20h.) y 30 de junio (18h.) | Teatro Albéniz | Desde 40€

Arte al borde del abismo

Emplear el término abismo tiene algo de simbólico, pero en realidad se ajusta a una realidad física: las obras ahora expuestas en la Fundación Juan March han llegado procedentes del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, donde ocupan una de las famosas Casas Colgadas de la capital manchega, desde su inauguración en 1966. Son construcciones que, literalmente, están suspendidas en el vacío, aunque el abismo también aludiera, cuando se formuló por la revista Time Magazine en un artículo sobre la realidad artística del momento, a la situación que vivía el arte contemporáneo a mediados de los sesenta, donde los anclajes parecían tambalearse.

Luis Feito (1929-2021) Número 460-A, 1963. Museo de Arte Abstracto de Cuenca

La selección de obras reunidas bajo el título El pequeño museo más bello del mundo, es de una calidad apabullante y supone un resumen de la creación artística española en la segunda mitad del siglo XX, más concretamente desde 1955 hasta 1978, dentro de la corriente denominada abstracción informalista.

Como decíamos, Time Magazine dedicó un artículo a la inauguración de este museo conquense, donde se le denominaba 'El pequeño museo más bello del mundo'. Así se titula la exposición. En cierto modo, el diseño de la misma busca acercarse al ámbito reducido del espacio original, incluso se simula la textura de las paredes y, en ocasiones, se han agrupado las obras del mismo modo en que conviven en Cuenca. No sabemos si volverán a cohabitar del mismo modo a su regreso, puesto que se ha acometido una reforma ya necesaria, gracias a la cual podemos disfrutar de esta selección en Madrid.

Una de las salas de la Fundación Juan March donde se expone 'El pequeño museo más bello del mundo'. ©Alfredo Casasola-Fundación Juan March

El recorrido por las salas de la Fundación Juan March permite trazar los caminos que fueron abriéndose por autores fundamentales de nuestra cultura como Millares, Tàpies, Torner, Saura, Sempere, Feito o Guerrero, al que hay que añadir con especial relieve a Fernando Zóbel. Fue el gran artista nacido en Manila quien fundó esta institución, situando en la ciudad de Cuenca el primer museo de arte contemporáneo de nuestro país y creando un espacio de libertad creativa que generó sinergias desde ese momento. Suya fue una iniciativa de una trascendencia que no podremos agradecer suficiente.

Resulta además especialmente destacable que fuera desde el empeño y determinación de los artistas que acompañaron a Zóbel en esta aventura, y no a partir de una promulgación gubernativa, como se levantara este museo. Fue una decisión deliberada, alejarse de la tutela estatal, otorgando una autonomía completa a la institución y contribuyendo de manera significativa a insertar la cultura española en la modernidad democrática occidental, cuando los aires de apertura comenzaban a soplar en nuestro país.

Una pieza de Eduardo Chillida expuesta en la Fundación Juan March. ©Alfredo Casasola-Fundación Juan March

La muestra cierra sus puertas el domingo 30 de junio, así que no duden en acudir a contemplar un compendio de lo más brillante de la creación abstracta española. ¡Imprescindible!

Hasta el domingo 30 de junio | Fundación Juan March | Entrada gratuita

El Museo de las Ilusiones, gratis para los más pequeños

El Museo de las Ilusiones es un espacio que plantea recorridos de lo más entretenidos para todas las edades. Una referencia en Madrid, en el campo del ocio interactivo, donde educación y diversión van unidas. El espacio posee la atmósfera ideal para inspirar, explorar e investigar, y de ese modo promover el interés de los futuros científicos.

El Museo de las Ilusiones celebra su millón de visitantes con entradas gratis para los más pequeños. Cedida

Lo traemos este fin de semana a nuestros planes porque, para celebrar que ha llegado al millón de visitantes, coincidiendo con su cuarto aniversario, será gratis del 24 al 28 de junio para los más pequeños de la casa. Con la compra de una entrada de general (16€) tendrá la opción de una entrada gratis para niños de 4 a 12 años.

Hay varias atracciones en diferentes salas, pero una de las más curiosas es el llamado Cuarto de Ames, donde se juega con las dimensiones deformadas de la estancia y el punto de vista, para generar la percepción óptica de que uno de los niños es un gigante y el resto unos pigmeos (como puede verse en la foto).

Ilusión óptica en el Museo de las Ilusiones. Adolfo Ortega

No obstante, mis informadores infantiles me aseguran que lo mejor es el Túnel del Vórtice, en que un juego de luces ofrece la sensación de estar dentro de un cilindro giratorio donde parece perderse el equilibrio. Para los niños, la hora que dura la visita se hace muy corta, así que hagámosles el regalo de ese instante fugaz de ilusión, que además nos saldrá más económico este fin de semana.

Todos los días en diferentes horarios | Museo de las Ilusiones | 16€ (adultos) y gratis niños los días 27 y 28 de junio

Danza en la Galería de las Colecciones Reales

La Galería de las Colecciones Reales está celebrando su primer aniversario y para ello ha programado durante el mes de julio una serie de eventos de artes escénicas, música, arte contemporáneo, visitas especiales y cine, a las que prestaremos atención en estas páginas.

Como anticipo, aún en el mes de junio, este fin de semana se colará la danza en esta magna colección para componer imágenes muy sugerentes, sin duda, puesto que los espectáculos tendrán lugar, tanto en la terraza de acceso, como al lado de los restos de la muralla (planta -1), con actuaciones que cuentan con el atractivo de realizarse en cercanía completa con los bailarines.

Daniel Abreu es un coreógrafo invitado a participar en el primer aniversario de la Galería de las Colecciones Reales. ©marcos Gpunto

Kukai Dantza llevará a la Galería Sucesos / Jazoerak que incluye algunas de sus piezas más representativas, con creaciones de coreógrafos como Marcos Moau, Sharon Frindman o el propio director, Jon Maya. Será el viernes 28 de junio, a las 21, en la terraza de la planta -3, y las entradas tienen un precio de 10 euros.

La compañía de Daniel Abreu ofrece el viernes 29 de junio su espectáculo Dalet, un símil con la vida, desde el nacimiento hasta la muerte; mientras que el domingo 30, Melania Olcina, en colaboración con la cantante Fátima Cué, invita en Halo al diálogo entre danza, obras y espacio. Ambos espectáculos tendrán dos pases, a las 11 y a las 13, y son gratuitos con la entrada a la Galería.

Las invitaciones deberán recogerse media hora antes de cada espectáculo en el mostrador de información para garantizar un adecuado control de aforos.

Del 28 al 30 de junio | Diversos espacios de la Galería de las Colecciones Reales | Gratis con la entrada a la Galería (10€ en actividades al exterior)

Fotografía: Palermo en el Instituto Italiano de Cultura

Último fin de semana para echar un vistazo a la exposición de fotografía Palermo Mon Amour, con la que el Instituto Italiano de Cultura profundiza en la realidad cotidiana de una ciudad tan radical como es Palermo, en el corazón de Sicilia, a través de poderosas instantáneas en blanco y negro.

Salón del Instituto Italiano de Cultura donde se exponen las fotografías de 'Palermo Mon Amour'. Adolfo Ortega

A través de la mirada de cinco fotógrafos italianos, Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Zecchin, Fabio Sgroi y Lia Pasqualino, captamos una visión de la historia de Palermo desde los años 50 hasta 1992.

Como podrán deducir, Palermo no ha sido nunca exactamente Disneylandia, y a la degradación de algunos barrios de esa urbe se suma la vida miserable y apretada que se percibe en los domicilios familiares. En la calle aparecen tendidas en el suelo muestras de la violencia mafiosa que campó a sus anchas durante demasiado tiempo; charcos de sangre que no resultan ajenos en España, donde los hemos sufrido debido al terrorismo de ETA, nuestra mafia particular. Muchas de las fotografías habrían quedado teñidas de rojo si en vez del blanco y negro se hubiera empleado un carrete Kodachrome.

Funeral of Giuseppe Impastato, militant communist killed by the Mafia. Cinisi, May 9th, 1978. Franco Zecchin

Miradas anónimas conviven con retratos de héroes como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, jueces que pagaron con su vida la osadía de enfrentarse a La Cosa Nostra. Entre ese cúmulo de figuras humanas y dramas colectivos, los rasgos de belleza o candor alcanzan mayor fuerza. Todo ello puede verse en un par de amplias salas muy bien acondicionadas para exponer fotografía, en el Instituto Italiano de Cultura.

LETIZIA BATTAGLIA. Vucciria, Palermo, 1985. © Fotografia di | photography by Letizia Battaglia. Archivio Letizia Battaglia

A modo de complemento, en la planta baja se exponen algunas fotografías de la bilbaína Begoña Zubero, gracias a la colaboración con el Instituto Cervantes, componiendo una nueva mirada de Palermo captada en 2020, donde se elude la presencia humana y se destacan los contrastes inherentes a un espacio urbano tan especial, manteniendo la idiosincrasia percibida décadas atrás.