Kaja Kallas, la mujer impasible odiada por Putin que conducirá a la UE en el exterior

Los enanos le crecen a Vladimir Putin. En forma de sanciones, de vetos, de críticas, de una OTAN reforzada tras la invasión rusa de Ucrania y ahora con una de sus principales 'enemigas' como nueva Alta Representante de la UE: ha llegado el momento de Kaja Kallas, que quiere no solo atar en corto a Moscú sino ir con todo para apoyar a Kiev a que se defienda de la ofensiva. La primera ministra estonia será la nueva jefa de la diplomacia europea en sustitución de un Josep Borrell que ya ha sido tremendamente duro con el Kremlin; Kallas lo será todavía más. Tal es su mensaje que Putin la ha declarado en busca y captura, pero a ella le da igual: es partidaria de que Ucrania gane la guerra.

"Es una cuestión de cuándo empezarán la próxima guerra. La cuestión para nosotros es, ¿qué hacemos con este tiempo? ¿Nos preparamos para ayudar a disuadir a Rusia, para que no ocurra porque somos lo suficientemente fuertes, para que no piensen en [dar] otro paso, o intentamos cerrar los ojos y fingir que esto no está ocurriendo?", explicó hace meses en una entrevista en El País. Ahí además lanzó un aviso que puede verse como una declaración de intenciones: "Si no fijamos la victoria como objetivo, entonces no actuamos de acuerdo con ella. Y, es por eso que tenemos que, realmente establecer la victoria de Ucrania como un objetivo. Ahora. No hemos sido lo suficientemente rápidos. La triste verdad de las guerras es que el que tiene más municiones ganará, y Ucrania no ha recibido realmente las municiones que necesita", concluyó.

Esa fijación por luchar contra la dictadura rusa le viene desde el pasado a una Kallas elogiada por hablar siempre muy claro. Durante la deportación soviética de junio de 1941, Kirsti, la madre de Kallas, que tenía entonces seis meses de edad, fue deportada a Siberia junto con su madre y su abuela. No fue hasta diez años después que se les permitió regresar a Estonia; ese episodio sigue muy presente en la vida diaria de la primera ministra, que no quiere ceder ni un milímetro a nivel de discurso ni de acción respecto a un Putin que la ve como su némesis, como la horma de su zapato. Y con razón. Kallas forma parte del bloque de voces que quiere seguir armando a Ucrania y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de enviar soldados europeos sobre el terreno. Le dará otra vuelta de tuerca al cargo de Alta Representante.

El respaldo a Kallas es casi total a todos los niveles. Gusta en general por su apoyo a Ucrania y su elección -que tiene que pasar también por el Parlamento Europeo- es un abrazo al papel de los países Bálticos desde el inicio de la guerra. Kallas ha sido primera ministra desde 2021, con respaldo importante en las urnas y siendo una de las pocas voces liberales que sigue con músculo político. El 25 de enero de 2021, tras la caída del gabinete liderado por el Partido de Centro con los partidos conservadores, se formó el primer gabinete de Kaja Kallas, una coalición con el Partido de Centro, con lo que se convirtió en la primera mujer primera ministra de la historia de Estonia.

Por otro lado, la nueva Alta Representante es partidaria de que Israel se defienda y al mismo tiempo que Palestina forme parte de la ONU, un camino de equilibrios que no es fácil y que sí dista un poco más de lo planteado por Borrell en los últimos tiempos. La situación en Oriente Próximo seguirá siendo otro de los grandes retos, junto a las relaciones con China o la posibilidad de recalibrar la presencia de la UE en África, además de las relaciones con América Latina.

Eso sí, habrá que ver cómo conjuga el puesto de Kallas en lo respectivo a la autonomía estratégica de la UE con el presumible nuevo comisario de Defensa que se prevé crear. Yéndonos más atrás en el tiempo, la UE no es un terreno desconocido para la líder estonia, que fue eurodiputada entre 2014 y 2018, por lo que su conocimiento del Parlamento Europeo, ante el que tendrá que dar explicaciones, es bastante profundo. Cabe recordar además que como Alta Representante será también vicepresidenta en la nueva Comisión Europea.

El ascenso de Kallas es innegable, pero ahora su tarea será muy complicada. No es nada optimista de cara al futuro y ha criticado que la UE no ha hecho suficiente para persuadir a Rusia; no ha habido un rearme a la altura, pero tiene que haberlo. "Si nos hemos preparado, entonces ellos también harán cálculos de que no tendrán éxito. Y eso sólo depende de nuestras propias inversiones en defensa para que sea una disuasión creíble". Más claro, agua.