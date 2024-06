La Audiencia de Sevilla absuelve al Cuco y su madre de falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo por una laguna legal

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a Javier García Marín, alias el Cuco, y a su madre, que fueron condenados por un juzgado de lo Penal a dos años de cárcel por falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

En una sentencia notificada este jueves a las partes y a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal sevillano estima los recursos de apelación presentados por las defensas y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal 7 que, además de la prisión, los condenó al pago de una multa de 1.440 euros y a que indemnizaran de forma conjunta y solidaria a los padres de Marta con un total de 30.000 euros.

La Audiencia absuelve al Cuco porque la figura del testigo-coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre al entender que "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

