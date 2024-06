La dura historia de superación del hijo de Joaquín Torres: "Con 15 años empecé con el tabaco, el alcohol y las drogas"

Álvaro Torres, el hijo mayor de Joaquín Torres y Mercedes Rodríguez, a pesar de que en todo momento intenta mantener un perfil discreto, ha decidido contar su historia de superación en Y ahora Sonsoles, con la que día a día ayuda a millones de jóvenes en sus redes sociales.

A pesar de que el joven de 17 años ha tenido la suerte de tener una familia que siempre le ha dado todo lo que necesita, el hijo del arquitecto cuando se cambió de colegio empezó a juntarse con malas amistades que lo llevaron al camino de las drogas y el alcohol a una edad muy temprana.

"Está muy normalizado el alcohol, empezamos a beber muy pronto, con 15 años, empecé con el tabaco y eso fue incrementando, aparecieron las drogas y los porros", ha relatado el joven.

Además, ha explicado que no era del todo consciente de lo que estaba haciendo y que para él era algo normal: "Yo creo que no te das cuenta de lo que estás haciendo. El primer año, cuando empecé con todo esto, no me sentía mal, yo lo hacía, me lo pasaba bien con mis amigos y di por hecho que eso era normal".

Sus padres desconocían el rumbo que estaba tomando la vida de su hijo, hasta que un día arrestaron al joven y recibieron una llamada de la Policía. "Cuando me pillaron se me cayó el mundo, llamé a mi madre, porque sabía que la bronca de mi padre iba a ser mortal. A mi padre se lo dije una semana después, me daba mucha vergüenza y me dijo '¿qué vas a hacer con tu vida?", ha revelado el influencer.

Ahora, Torres, utiliza sus redes sociales para compartir su historia y ayudar a otros jóvenes a que no caigan en las drogas y el alcohol o a aquellos que quieren salir de ello. Además, va a empezar sus estudios universitarios en Londres, tiene su propia marca de ropa y es coach.