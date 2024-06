Rafa Mora revela la cuantiosa cifra que tenía que pagar si dejaba 'Supervivientes': "Oriana abandonó tres 'realities' y no ha pagado nada"

Lleva un año alejado de la televisión, desde la cancelación de Sálvame el 23 de junio de 2023, y actualmente se gana la vida en otro sector. Así lo reveló Rafa Mora en su última entrevista, donde recordó sus inicios como tronista de Mujeres y hombres y viceversa.

El valenciano acudió recientemente al pódcast Tengo un plan, donde habló de su salto a la fama y todo el dinero que comenzó a entrarle en su cuenta, no solo por la televisión, sino por los bolos en discotecas.

"Lo primero que hice con 72.000 euros fue comprarme un R8", explicó, en referencia al modelo de Audi deportivo. "Recuerdo mis primeros 26.000 euros, que gané en un Sábado Deluxe".

"26.000 euros en una hora, en un cheque", reiteró. "Lo recuerdo como si fuese ayer porque me sorprendió muchísimo", añadió y aseguró que le pidió a su madre que lo comprobara bien, porque no se lo creía.

Además, también habló de su participación en Supervivientes 2010, que se celebró en Nicaragua. "Ahora ha cambiado de productora y no sé cómo será, pero era muy duro e increíble", describió.

"Si alguien tenía almorranas, o abandonaba, o le cortaban las almorranas y le cosían en la playa, como fue el caso de Pipi Estrada", contó. "Yo perdí 16 kilos en siete semanas".

El excolaborador de Sálvame aseguró que llegó "de listillo" al programa y pensó que, si no daban contenido, podrían chantajear a la organización para que les dieran comida. "No hagáis nada y al final nos darán de comer", propuso a sus compañeros. "Eso es lo que yo pensaba. A los siete días que no habíamos comido, seguíamos igual".

Entonces, llegó el director y les dijo "mirad qué supermercado más grande", señalando al océano. "Si queréis comer, ahí está el supermercado, y si no, renunciad".

"Cada uno tenía una cláusula. Yo ganaba pasta, pero la cláusula que firmé, si abandonaba, era mucho más grande de lo que yo había ganado", explicó. "Si abandonaba tenía que abonar 150.000 euros".

Rafa Mora también contó que cobraba "una horquilla de 5 a 10 por semana", y "en plató se cobraba la mitad" que en la isla. "Luego hay gente con la que el trato es diferente siempre. Oriana Marzoli ha abandonado sus tres realities, una vez Supervivientes y dos GH VIP, y no ha pagado nada. Les hace más gracia a los directores, ya cuentan que va a abandonar y va para eso", sostuvo el valenciano.

Su actual profesión

El extertuliano recordó también el final de Sálvame, hace un año: "En el último año estaba ya descafeinado, añoraba a la familia y a la tierra, era un curro inestable porque estás siempre esperando la llamada, dependes de la actualidad… Me pasaba toda una semana mirando la tele, hablando con gente y haciendo llamadas para ir un día, tu minuto de oro... Que nadie me ha obligado y estoy superorgulloso, pero es muy estresante".

Actualmente, se dedica al sector inmobiliario: "He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de inversión inmobiliaria y me asesoró (...) Ahora mismo disfruto de cinco alquileres, que es una buena renta lo que tengo ya ahí".

"Tengo participaciones en una empresa, en la hostelería, concretamente en City Poké. Actualmente, son ya 12 restaurantes", añadió en Tengo un plan. "Yo llevo la parcela del marketing, de influencers".