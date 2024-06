El tenso cara a cara del presidente de Bolivia con el general golpista: "Lleve toda la policía militar a sus cuarteles, ¡es una orden!"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, mantuvo este miércoles un tenso cara a cara con el general golpista, Juan José Zúñiga, en la entrada del Palacio Quemado, la histórica sede presidencial contigua a la Casa Grande del Pueblo, donde actualmente reside el poder ejecutivo. Tras tumbar la puerta del edificio, Zúñiga junto a un grupo de soldados entró durante siete minutos al Palacio Quemado, donde fue reprendido por Arce en unos tensos momentos que fueron grabados por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

Acompañado de otros miembros del gobierno boliviano, entre ellos su vicepresidente David Choquehuanca, el presidente Arce se encaró al general que ha liderado el frustrado golpe de Estado y le ordenó replegar a sus militares. "Lleve toda la policía militar a sus cuarteles, en este momento!", le espeta durante ese encontronazo, mientras se escuchan gritos de "viva la democracia, carajo", proferidos por otros miembros del gobierno.

"No puede hacer esto, lo que está haciendo contra el pueblo boliviano no puede hacerlo. Si usted respeta el mando militar, si dice ser un buen militar, repliegue todas esas fuerzas", le dice el presidente en otro momento. "Es una orden, es una orden, ¿no me va a hacer caso?", enfatiza Arce, ante el semblante serio del general, que se niega a acatar esa orden.

"No está solo presidente", gritan algunos miembros del gobierno para expresar su apoyo al presidente, que muestra su bastón de mando al general sublevado. Posteriormente, en las imágenes se aprecia como Zúñiga abandona el Palacio Quemado, mientras se produce algún forcejeo entre los presentes.

La firmeza de Arce frente a las pretensiones golpistas de Zúñiga ha sido fundamental para que el golpe fracasara. Tras el repliegue de los sublevados, el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca salieron al balcón de la Casa Grande del Pueblo y dieron un discurso frente a cientos de personas que llegaron a respaldar al gobierno entre gritos de "Lucho no está solo carajo" y "los golpistas no pasarán".