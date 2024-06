Britney Spears y sus hijos, abiertos a una posible reconciliación

Recientemente, habían salido a la luz varias noticias acerca de que Britney Spears ya se había reconciliado del todo con sus dos hijos, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, pero nada más lejos de la realidad: sí que existe una voluntad por ambas partes que ya se ha manifestado, pero hoy por hoy los jóvenes llevan tres años sin ver a su madre.

Según fuentes con conocimiento directo han declarado para el portal de noticias TMZ, las noticias que habían surgido de que Sean y Jayden habían visto a su madre y habían estado comunicándose con ella a través de diferentes métodos durante los últimos meses son completamente falsas.

De lo único que de hecho hay constancia es de que los jóvenes sí que tuvieron una conversación con la 'Princesa del Pop', de 42 años, por el Día de la Madre, que se celebró en Estados Unidos el segundo domingo de mayo, pero que su madre no ha viajado a Hawái, donde residen, en todo este tiempo.

"Como es obvio, una reconciliación o una reunificación familiar es algo complejo y puede ser un proceso que lleve algún tiempo", ha declarado para el portal Page Six Mark Vincent Kaplan, el abogado de Kevin Federline, exmarido de Britney y padre de Sean Preston y Jayden James, que también niega que la artista haya volado a Hawái en estos meses.

"La llamada telefónica fue una buena señal y un paso en la dirección correcta, pero es un camino que requiere más que una simple llamada para alcanzar la meta", ha añadido, concretando finalmente: "Si bien Kevin apoya que los niños tengan una relación sana con su madre y se alegra de que por fin hayan hablado por teléfono con ella por el Día de la Madre, las noticias de que tomó un avión a Hawái y se reunió con ellos no son verdad".

Por su parte, la fuente de TMZ ha puntualizado que aunque los jóvenes no descartan la reconciliación "años de comportamiento vergonzante y una conducta preocupante no se borran tan fácilmente", amén de que "no hay pruebas de que las cosas hayan mejorado" en relación con la salud mental de Britney, cuyo uso de las redes sociales, en ocasiones con desnudos, no gustaba demasiado a sus hijos.

Sean y Jayden se mudaron en 2023 a Hawái con su padre y su actual esposa, Victoria Prince, además de con los otros dos hijos de la pareja, Peyton, de 10 años, y Jordan, de 12. Spears no se opuso a la mudanza.