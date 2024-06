Violeta Mangriñán anuncia la fecha de apertura de su nuevo negocio: "¿Nos vemos?"

Violeta Mangriñán está de estreno y celebración. La influencer anunció hace unos meses que se había enfundado en un proyecto de negocio relacionado con su bebida favorita, el té matcha, el cual tiene ya fecha de apertura.

La creadora de contenido ha subido una publicación a su perfil de Instagram para comunicar a sus seguidores el día de inauguración de su local, llamado Maison Matcha.

"¿Tenéis plan el sábado? Nos vemos en Maison Matcha", ha escrito la valenciana en su post, en el que ha incluido varias fotografías en las que muestra el negocio por fuera, la elaboración de la bebida y los diferentes productos que habrá disponibles en la carta, como bizcochos y galletas en las que el ingrediente principal es el matcha.

La publicación de Violeta Mangriñán no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, amigos y compañeros de profesión, entre los cuales algunos han confirmado ya su asistencia a la apertura este 29 de junio.

"¡Deseando conocerlo! A petarlo como sabes", ha expresado la influencer Rocío Osorno,"La reina del matcha abriendo su primera franquicia... ¿Dónde llegará este sueño? ¡Heavy, amor! Te esperamos @maison.matcha en Barcelona", ha apuntado, por su parte, la creadora de contenido conocida como Holacoure.

Sin embargo, este no es el único proyecto que Violeta Mangriñán tiene entre manos. La influencer publicó, también a través de su Instagram, que se ha matriculado en la universidad para cumplir uno de sus sueños: ser nutricionista.

Para ello, primero se ha apuntado a un curso intensivo online del que se examinará en abril de 2025 y, si aprueba, podrá matricularse con pleno derecho en la carrera de Nutrición y Dietética. "¿Cómo lo haré? No sé, pero siempre consigo lo que me propongo, y si no lo consigo, lo peleo hasta el final", aseguró a sus seguidores, mostrando así su motivación y ganas por estudiar.