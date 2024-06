En la representación política que tiene en el Parlamento su particular Teatro Real, los partidos lanzan sus dardos –cuando no sus cuchillos– para separarse lo máximo posible de las tesis del contrario y apelar a su electorado. Nada nuevo bajo el sol, salvo que esa actuación se ha llevado a unos límites que no permitían un mínimo entendimiento en aras del bien ciudadano al que, ese sí, apelan todos. La ansiada renovación del CGPJ llega después de otros dos pasos, quizá menores, pero importantes, en los que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para endurecer el Código Penal para castigar la multirreincidencia y para tramitar una ley que considera autoridad a los funcionarios de prisiones. Dos no pelean si uno no quiere. Y dos pueden pactar si hay voluntad. Sí se puede.