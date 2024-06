Carla Barber, sobre su última operación estética: "Sé que a muchas mamás les va a venir muy bien escucharlo"

Hace dos meses, la médica estética Carla Barber pasó por quirófano para someterse a una nueva operación. La influencer ha desvelado de qué se operó y cuáles fueron los motivos que la llevaron a hacerlo.

A través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido ha respondido a algunas preguntas que le planteaban sus seguidores. Uno de ellos ha querido saber si la modelo dio el pecho a sus hijos y cómo se le quedó después del parto.

"A Bastian no le di, a Bosco sí le di dos semanas, pero el pecho no se me quedó como antes del embarazo. Me creció muchísimo, llegué a tener una copa E y tenía el pecho enorme", ha explicado la doctora, antes de continuar explicando que esta fue la razón por la que decidió pasar una vez más por quirófano.

"Cuando se me bajó, yo no me veía muy bien, y esto es algo que tampoco he contado. Me operé hace un par de meses justamente con mi doctor, que fue quien me operó la nariz cuando tenía 23 años, y en 2019 ya me operó del pecho", ha añadido en su perfil.

Carla Barber ha asegurado que se ha puesto una prótesis pequeña, "de 200", como la que se puso la primera vez que se operó, y ha expresado que hará un vídeo explicándolo todo en mayor profundidad. "Ya os contaré, pero sé que va a venir muy bien para muchas mamás escucharlo y acabo de hablar con él por teléfono viendo esta pregunta y vamos a hacer un vídeo al respecto", ha comentado.

Carla Barber habla sobre su cirugía de pecho en sus 'stories'. DR.CARLABARBER / INSTAGRAM

No es la primera vez que la doctora se somete a una intervención estética. Barber ya se ha hecho elevaciones del párpado con neuromoduladores, rinoplastia, infiltraciones para las ojeras, relleno de labios con ácido hialurónico y retoques en los pómulos y el mentón, entre otros tratamientos de belleza.