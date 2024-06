Patricia Steisy y Pablo Pisa presentan al nuevo miembro de su familia dos meses después del nacimiento de su hija

Hace un par de meses, Patricia Steisy y Pablo Pisa daban la bienvenida a su primera hija, Athenea. La pareja ha decidido ampliar una vez más la familia y han presentado a sus seguidores a Rosso, su nuevo caniche.

"Ha pasado algo muy grande. No sé cómo ha pasado, pero ha pasado y ya no hay vuelta atrás. Todavía no me lo creo", ha expresado la extronista de Mujeres y hombres y viceversa en su perfil de Instagram, donde ha mostrado a Rosso.

La exparticipante de Supervivientes ha mencionado también a su otra perra y ha asegurado que "está contentísima". Además, Steisy ha compartido unas imágenes en las que aparecen las dos perritas durmiendo junto a Athenea.

Después de dar a luz, su vida ha cambiando mucho, algo de lo que hace partícipe a sus seguidores a través de sus redes sociales. La influencer, además de mostrar al nuevo miembro de la familia, ha hablado de su relación con Pablo Pisa.

"Tenemos nuestros más y nuestros menos", ha comentado Patricia Steisy sobre el punto en el que se encuentra con su novio, con el que lleva más de cinco años.