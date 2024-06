Joaquín Prat, sobre la entrevista de Alejandra Rubio en 'Así es la vida': "La comunicación con su madre no parece tan idílica"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha generado un gran revuelo a nivel mediático en los últimos días. Tras la entrevista de la hija de Terelu Campos para Así es la vida, Joaquín Prat ha expresado su opinión y ha asegurado que no se cree ciertas cosas que la joven de 24 años contó.

"Hay una cosa que a mí me choca. Yo sé que tiene una relación excelente con su madre, pero yo no me creo que su madre le envíe un WhatsApp diciendo que va a ir al programa y ella no coja el teléfono para preguntarle lo que va a contar", ha expresado el presentador de Telecinco.

Antes de dar su opinión, Prat ha comentado que, a diferencia de lo que asegura Alejandra Rubio, no toda la familia está encantada con la situación que están viviendo, pues Mar Flores está "espantada con la repercusión mediática que está teniendo", ha asegurado.

Sin embargo, no ha sido el único en expresar su opinión tras escuchar a la sobrina de Carmen Borrego. "Espero que sea mentira lo de que se enteró de la entrevista de su madre ese mismo día y por mensaje, porque entonces fue después de saberlo nosotros y eso indicaría que su comunicación no es tan idílica como nos venden", ha comentado Alessandro Lequio.

El colaborador ha añadido que "si la relación es tan maravillosa" como dicen Terelu Campos y Alejandra Rubio, "lo mínimo sería una conversación entre las dos para coordinar los argumentos".