Fayna Bethencourt habla con '20minutos' tras la detención de El Yoyas: "Es el ser que más miedo me ha hecho pasar en la vida"

Eran poco más de las siete de la mañana del miércoles cuando Fayna Bethencourt se enteraba de la detención de Carlos Navarro. Al otro lado del teléfono su voz se quebraba de felicidad. Por fin su pesadilla había terminado para siempre.

"Estoy muy feliz. Es una supernoticia, pero la verdad es que tengo que asimilarlo porque estoy sin dormir y no puedo pensar bien", dice a 20minutos en una breve conversación.

El padre de sus hijos, el que durante años la vejó y maltrató en el ámbito familiar, había sido descubierto en una masía situada en el interior de Barcelona en la que llevaba refugiado más de diecinueve meses y donde recibía las visitas cómplices de su padre, expolicía, y que participó activamente en la protección de su hijo.

No solo él, pues su hermana y su cuñado solían acercarse hasta la vivienda para facilitarle lotes de productos alimenticios y darle la cobertura necesaria para escapar del radar de los Mossos, quienes fueron advertidos en marzo de 2023 de que 'El Yoyas' se encontraba allí.

El fugitivo, que había burlado la orden de ingreso en prisión dictada en 2022, se desplazaba por la zona con un coche gris, comía en restaurantes cercanos y se paseaba por un bosque cercano junto a sus perros.

La canaria, que se ha convertido en la mujer más perseguida en las últimas horas, necesita calma para recomponerse del impacto. Y así lo está haciendo rodeada de los suyos y con la tranquilidad de saber que su verdugo ya se encuentra encarcelado.

"He tenido más de ochenta llamadas ofreciéndome todo tipo de cosas y de momento solo puedo dar las gracias a todos aquellos que me han mandado mensajes de afecto", confiesa cuando se le pregunta por el recorrido mediático de la detención y el impacto que ha tenido en una sociedad que ha celebrado el final de esta historia.

Con la detención de Carlos Navarro, Fayna quiere empezar de cero, olvidar las terribles agresiones que se iniciaron al principio de su relación y que fueron todavía más brutales cuando llegó el final de su noviazgo: "El prófugo es el ser que más miedo me ha hecho pasar en la vida. He llegado tener pánico. Por suerte, hay un proceso psicológico muy importante que me ha ayudado a dejar atrás el miedo".

"Me ha costado mucho tener esa fortaleza, no se llega de la noche a mañana. Tengo fuerza, por supuesto, pero también hay días o momentos complicados”, dijo en una entrevista concedida a este periódico.