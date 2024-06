Tamara Gorro asegura sentirse "afortunada" por contar con la ayuda de su madre para criar de sus hijos: "Si no fuera por ella..."

Tamara Gorro se ha convertido en el centro de todas las miradas tras las últimas declaraciones que ha realizado con respecto a la educación de sus hijos. La influencer siempre se ha querido mostrar sincera y directa sobre su faceta como madre, ya que para ella sus hijos son "el motor" de su vida.

"Es mi opinión, no quiero ser ejemplo de nada", ha comenzado a decir Tamara en su Instagram. Con la llegada del verano, los pequeños tienen más tiempo libre, por lo que la que fuera tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa ha planificado todo tipo de actividades para poder estar con ellos. Un tiempo de calidad que Shaila y Antonio, sus hijos, no les podía hacer más ilusión.

Y es que, como así ha explicado, para ella la única condición que impuso a la hora de dar el paso para ser madre era que ella pudiera "educarlos". Así, ha querido explicar qué implica esto para ella: "Educarlos es estar con ellos. Baños, cenas, acostarles, pasar las malas y buenas noches, colegios, deberes, pasar tiempo con ellos, darles la cena. Todo, aunque tenga ayuda porque tengo ayuda, pero hacerlo yo, estar con ellos yo".

Aunque, como así ha querido destacar, esto no había sido posible sin la ayuda contante de su madre. "Si no fuera por ella, yo no podría irme por ahí ni un día a cenar. Repito lo que he dicho antes, aunque tenga ayuda, estoy yo. Soy incapaz de dejar a mis hijos durmiendo con una niñera o alguien que cuide a mis hijos. Es algo que confieso", ha confesado.

Por eso, ha querido dejar claro que ella se siente "muy afortunada" de tener el apoyo constante de su madre, ya que no todo el mundo tiene esta oportunidad. Además, gracias a los buenos horarios que tiene para poder conciliarlo todo, las tardes y las noches puede disfrutar de sus hijos: "Gracias a mi mamá puedo tener yo ese espacio y soy afortunada de poder evadirme".