Marta Riumbau acude a urgencias en su quinto mes de embarazo: "Tuve una gotita de sangre y me asusté un poco"

Marta Riumbau ha tenido un susto relacionado con su salud que le ha obligado a tener que ir a urgencias. La influencer está atravesando su quinto mes de embarazo y es por ello que tiene que vigilar con lupa todo lo que ocurre en su cuerpo.

"Tuve una gotita de sangre, y como ya tuve el hematoma, me asusté un poco. Así que preferí ir a urgencias", ha comenzado a contar la creadora de contenido a través de sus historias de Instagram.

Los médicos le realizaron varias pruebas para comprobar que todo estuviera bien. "No había ningún problema, no tenía pinta de que viniese del útero", le dijeron los profesionales.

Sin embargo, ella sabía que había un problema y les explicó de dónde podría venir esa pérdida de sangre: "Les dije que me mirasen la orina porque de forma intermitente he tenido alguna especie de síntoma, pero no ha sido algo constante ni me escocía al hacer pipí ni nada, pero era una sensación rara".

Los resultados de las pruebas que le hicieron relacionadas con la orina salieron alteradas. "No me dijeron que tuviera una infección de orina de caballo, como me dicen normalmente, porque soy muy propensa a ello, pero sí", ha detallado Marta Riumbau. Así pues, la influencer ha tenido que tomar antibióticos para frenar la infección y que no fuera a más.

En relación con la ecografía realizada, los profesionales le comentaron a la joven que su hija está "colocada con el culo abajo", por lo que es normal que sienta presión en la zona. "Por eso siento esa necesidad de hacer pis o tener la sensación de que me hago pis. De hecho, muchas patadas me las da directamente en la vejiga y lo noto un montón", ha explicado.

"Mientras este todo bien, me da igual tener esa presión, pero necesitaba saber que es normal. En urgencias me dijeron que volviera esta semana para comprobar que se ha ido la infección y que está todo ok", ha concluido Marta Riumbau.