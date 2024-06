Mounjaro, Ozempic, Wegovy...: diferencias entre los medicamentos contra la obesidad y cuál tiene mejores resultados

Farmacias desabastecidas y pacientes sin poder acceder a su medicación: los fármacos para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad han traído consigo una revolución después de que los médicos comenzaran a prescribirlos para la pérdida de peso. Una situación que podría comenzar a aliviarse a partir del 1 de julio, fecha a partir de la cual España contará con un nuevo medicamento para el mismo fin, el Mounjaro, que se sumará a Ozempic, Rybelsus, Trulicity, Victoza, Saxenda y Wegovy.

Comercializado por la compañía Lilly y aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), este fármaco ya se encuentra en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Polonia. Ahora llegará también a España, sin embargo, por el momento no estará financiado por el Sistema Público de Salud, aunque desde la compañía aseguran que ya se encuentran negociando con el Ministerio de Sanidad para que así sea.

El principio activo de Mounjaro, la tirzepatida, mejora los resultados de otros medicamentos similares. Así, su uso se justifica en dos supuestos: para la diabetes tipo 2 y para el control del peso en personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 27 y con al menos una complicación derivada del exceso de peso o con obesidad. Ahora bien, para poder adquirirlo será necesaria la prescripción médica.

La distribución de este medicamento aliviará el desabastecimiento de este tipo de fármacos. Y es que Ozempic, Saxenda y Victoza llevan teniendo problemas de suministro desde septiembre de 2023, mientras que en el caso de Trulicity se remonta a octubre de 2022, según la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS). En principio, los únicos fármacos que no sufrirían esta escasez serían Rybelsus y Wegovy.

No obstante, no todos esos fármacos se utilizan para la obesidad. Ozempic, Rybelsus, Trulicity y Victoza están indicados en la UE solo para diabetes. En cambio, Saxenda y Wegovy lo están para el manejo del peso como complemento a la dieta y el ejercicio en personas con problemas de salud relacionados con el sobrepeso. A esta lista se añadiría ahora Mounjaro, que está autorizado tanto para diabetes como para el control del peso bajo ciertas condiciones.

Diferencias entre medicamentos

Mounjaro se utiliza para tratar adultos con diabetes tipo 2, "reduciendo el nivel de azúcar en el cuerpo solo cuando los niveles están altos", indica el prospecto. "También se utiliza para tratar a adultos con obesidad o sobrepeso, influyendo en la regulación del apetito, lo que puede ayudarle a comer menos alimentos y a reducir su peso corporal", añade.

A diferencia de otros medicamentos similares como Ozempic o Wegovy, Mounjaro estimula dos hormonas (y no una sola) que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre y aumentan la sensación de saciedad: además del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), activa el péptido insulinotrópico dependiente de la glusosa (GIP).

Ozempic, Rybelsus, Trulicity y Victoza deberían utilizarse, sobre todo, para la diabetes. Si bien todos ayudan a reducir el nivel de azúcar en sangre cuando está demasiado elevado, tienen diferencias.

Ozempic y Rybelsus contienen el principio activo semaglutida y estimulan al cuerpo a producir más insulina cuando los niveles de glucosa empiezan a aumentar. También pueden llevar a la pérdida de peso en algunos casos debido a su efecto sobre el apetito y el metabolismo energético. Su diferencia está en su forma de administración: el primero se inyecta una vez por semana y el segundo se administra por vía oral, generalmente una vez al día.

Trulicity es el nombre comercial del principio activo dulaglutida. Su mecanismo de acción también se basa en estimular la liberación de insulina en respuesta a los niveles elevados de glucosa en sangre y contribuye a la pérdida de peso. Además, tiene efectos beneficiosos sobre factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial y los lípidos sanguíneos. Este medicamento se administra una vez por semana mediante inyección subcutánea y la dosis puede ajustarse según las necesidades del paciente.

Victoza, por su parte, contiene el principio activo liraglutida, que estimula igualmente la secreción de insulina y ayuda a controlar el peso. Este fármaco se prescribe cuando, además, hay riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares. Se administra una vez al día mediante inyección y la dosis inicial suele ser baja para minimizar los efectos secundarios gastrointestinales, pero se ajusta según la respuesta del paciente.

Por otro lado, Saxenda y Wegovy se emplean principalmente para controlar el peso de personas con obesidad o sobrepeso. El primero contiene el mismo principio activo que Victoza, pero en este caso contribuye a una pérdida de peso significativa en personas con obesidad o sobrepeso. Se administra una vez al día a través de una inyección subcutánea y la dosis inicial es de 0.6 mg, incrementándose por semana hasta alcanzar la dosis de 3.0 mg al día.

Wegovy, al igual que Ozempic y Rybelsus, contiene semaglutida, pero esta marca es utilizada para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso. Este fármaco actúa en regiones (receptores) del cerebro que controlan el apetito y genera menos ansia por comer. Se administra una vez a la semana mediante inyección y la dosis inicial suele ser de 0.25 mg durante el primer mes, aumentando cada mes hasta alcanzar 2.4 mg.

Por último, Ozempic, Rybelsus, Victoza y Trulicity están sujetos a financiación por la Seguridad Social, mientras que Wegovy y Saxenda no. Todos requieren de prescripción médica.

¿Cuál es mejor?

Según los resultados de Mounjaro, fue eficaz para controlar la glucosa en sangre en cinco estudios en los que participaron más de 6.000 adultos con diabetes tipo 2. Más del 90% de los pacientes lograron el control glucémico y más de la mitad alcanzaron la normalización, frente al 19,7% que lo consigue con semaglutida (principio activo de Ozempic, Rybelsus y Wegovy). La pérdida de peso se sitúa, de media, en hasta 12,4 kg, el doble que el componente del Ozempic, que es de 6,2 kg.

Un estudio en el que participaron más de 2.500 adultos que padecían obesidad o que tenían sobrepeso sin diabetes, los resultados muestran que Mounjaro redujo de media hasta el 22,5% (23,6 kg) del peso a la semana y, además, cuatro de cada diez pacientes consiguieron una pérdida igual o superior al 25%, cifras que solo da la cirugía bariátrica. La práctica totalidad, el 96%, tuvieron una reducción de su peso igual o superior al 5% al cabo de 72 semanas de tratamiento.

De este modo, según las investigaciones realizadas hasta el momento, el Mounjaro ha demostrado ser más efectivo que la semaglutida para el control de la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 así como en la pérdida de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso sin diabetes.

La EMA advierte sobre la escasez

La EMA advirtió este miércoles de que fármacos como el Ozempic "no deben usarse para la pérdida de peso estética" por personas sin obesidad o que no tengan problemas de salud relacionadas con el sobrepeso. También ha instado a los profesionales sanitarios a "ofrecer a estas personas" que buscan perder peso "consejos sobre cómo mantener un estilo de vida (saludable)" en lugar de plantearse usar medicamentos no destinados a adelgazar por estética.

En una rueda de prensa, la directora de la EMA, Emer Cooke, alertó de que la demanda de estos medicamentos "sigue creciendo y actualmente la oferta no puede seguir el ritmo". "Debemos asegurarnos de que los pacientes que más necesitan estos medicamentos puedan acceder a ellos", añadió al asegurar que "la situación no se resolverá en 2024".

Asimismo, Cooke hizo un llamamiento para que todos "pongan de su parte" y resolver el problema de escasez, lo que incluye a la industria, los sanitarios, pacientes y público general. En este sentido, la EMA instó a los países europeos a "desarrollar directrices para facilitar la priorización" de pacientes con necesidad.

"La continua alta demanda de estos fármacos también ha atraído actividad criminal, aumentando el riesgo de que productos falsificados ingresen al mercado con graves consecuencias para la salud pública", advirtió la agencia. Por ello, pide a los ciudadanos "no comprar" estos fármacos "sin una receta médica" y hacerlo solo en farmacias registradas.