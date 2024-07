Almácor: "Hay que hacer las canciones para disfrutar y sentir, no para analizarlas"

Procedente de Villena (Alicante), Almácor y sus Brillos platino acumulan cientos de reproducciones en las plataformas digitales. Esta canción fue la propuesta que el artista de 26 años llevó el pasado mes de febrero al Benidorm Fest, el concurso en el que se decide quién va a representar España en Eurovisión.

El artista, que se define como "una persona muy positiva" y que siempre intenta "buscar el lado bueno de las cosas" finalmente logró la quinta posición con 99 puntos y, gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación, ha conseguido que este tema sea la sintonía oficial de la selección española para la Eurocopa 2024.

Por todo esto, ha concedido una entrevista a 20minutos para explicarnos cómo se siente tras el éxito logrado, cómo fueron sus comienzos y cuál es su visión sobre el panorama actual de la industria.

¿De dónde viene su pasión por la música?De mi abuelo y mi primo, que es músico también. Él toca instrumentos y me inculcó este cariño especial por la música desde pequeño. La primera vez que vi componer a alguien fue a él, cuando le hizo una canción a su mujer, por aquel entonces su novia. Me llegó mucho la manera en la que transmitía y lo que quería decir con sus letras. Por otra parte, era el típico que veía Camp Rock y me venía arriba, me creía Joe Jonas. De siempre he querido hacer música, lo que pasa es que me ponía excusas. Decía 'venga cuando acabe el cole', luego 'cuando acabe la universidad', pero no empezaba.

¿Cuándo dio el gran paso?Fue en Barcelona. Estaba trabajando en una startup y, aunque me gustaba lo que hacía, no le veía sentido. No me sentía realizado y pensaba 'al final, puedes ganar más o menos dinero, pero si haces algo que no te mola, da igual'. No era millonario, pero sí sentía que todo lo que estaba haciendo siempre salía a trompicones. Eso para mí fue una señal.

Gran parte del público le ha conocido por Benidorm Fest. ¿Cómo vivió la experiencia?Es una película. Tú estás dentro y estás sobrepasado de emociones. Todo da muchas vueltas, es una vorágine de sentimientos y una burbuja enorme en la que estás supercentrado porque son tres minutos lo que vas a actuar. Hay muchos meses de preparación y muchas incógnitas de qué va a llevar otra gente, de cómo lo vas a hacer tú, tu equipo... Son dos semanas que estás encerrando en un hotel, como si estuviese jugando la Eurocopa, literalmente. Es bastante curioso y muy loco, una experiencia que no se puede comparar con nada porque vives con esa presión tanto tiempo y luego de repente se acaba.

¿Cree que este formato sirve de escaparate para los artistas que participan?Considero que es un formato increíble para conocer artistas y para que los que ya lo son enseñen nuevos temas. A mí me ha conocido mucha más gente, pero tampoco me presenté pensando en eso. Cuanto más pura sea tu intención es cuando mejor salen las cosas. Hay gente que dice 'vamos a hacer un tema comercial', y lo revienta, pero pienso que cuando mejor hago las cosas es cuando actúo de corazón.

¿Mantiene el contacto con sus compañeros? Sí, con los que más me llevo es con Lérica. Con el resto sigo en contacto a través del grupo de WhatsApp que se llama 'Benidorm', no hemos innovado mucho con el nombre (risas).

¿Se ve participando en otro concurso musical?Tiempo al tiempo. Queda mucho por delante. Ahora mismo estoy centrado en el presente y luego a ver qué pasa.

Brillos platino ha marcado un antes y un después en su carrera. ¿Cómo nació esta canción?Surgió después del concierto de Harry Styles en Madrid. Flipé a otro nivel porque noté algo que no había sentido nunca: una felicidad extrema de vivir el momento y de disfrutar similar a cuando ves a alguien y te dicen ‘te brilla la cara de la ilusión’. Después de darle varias vueltas, nos dimos cuenta de que ese brillo era una actitud más allá de algo que te puedas poner en la cara o el outfit que puedas llevar.



Este tema se ha convertido en la sintonía de la selección española. Si no es España, ¿quién le gustaría que ganara la Eurocopa?Creo que vamos a ganar nosotros 100%, pero, si no, apuesto por Portugal o Inglaterra.

Con esta canción, recoge el legado de Chanel, que puso banda sonora al equipo en el Mundial 2022. Usted es el claro ejemplo de que no hace falta ganar para seguir haciendo cosas importantes en la música.

Si haces una canción que te representa no solo se queda en si ganas el Benidorm Fest o si vas a Eurovisión. Todo el mundo quiere ganar y tiene la ilusión de poder ir, pero hay mucho más allá. En tu carrera no puedes vivir solo de una canción durante toda la vida, por eso hay que seguir haciendo música.

¿Cómo cree que ha evolucionado la música utilizada en el fútbol a lo largo del tiempo?Cada vez que se hace música, el mensaje es importante, pero lo que conecta con la gente es la emoción de la canción. Tú puedes escuchar una canción en cualquier idioma, como Waving Flag o Sarà perché ti amo, que la utilizan las aficiones italianas, que no entiendes lo que está diciendo, pero conectas con ella. La música ha evolucionado en cuanto a que cada vez las canciones se hacen más para disfrutar y sentir y no tanto para analizarlas. Eurovisión también va por ahí. Tú de repente estás viendo la actuación de un país y la estás sintiendo. A mí me paso con Maneskin: no entendía nada, pero la energía que daban es lo que me hacía sentir la canción.



El género urbano ha ganado peso en la industria. ¿Hacia dónde cree que se dirige?Ha pasado a ser algo que se puede fusionar con todo y cada vez se comercializa más. A menudo no sabes dónde empieza y acaba. Se pueden unir tantos estilos y subgéneros dentro del él que lo hace cada vez más universal y se acaba convirtiendo en una especie de pop.

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un artista urbano?Innovar. La gracia está en hacer algo diferente y en intentar hacer una canción y que las siguientes te aporten algo diferente, es decir, que cada una tenga su seña de identidad y que no todo suene igual. Es importante saber evolucionar con el paso del tiempo y saber adaptarte a lo que está sonando, a cómo quieres sonar tú y a no quedarte estancado dentro del mismo género.

Recientemente, ha colaborado con Lérica en Puede k nos liemos, una canción que transmite buen rollo tanto por la letra como por el ritmo.Eso es, refleja lo que tiene que ser en verano: un momento para estar con tu familia o con tus colegas y decir sí a todos los planes que salgan, de echarte una cerveza por la tarde, se lie la cosa y acabar en Sevilla. Ya no solo tanto de fiesta, sino como esa alegría de vivir los planes y estar disfrutando del momento y no tanto pensando en las movidas que tienes detrás. Es el mensaje que queríamos transmitir, de felicidad, y así es como me siento yo realmente ahora mismo.

En este tema canta 'la vida son dos días y se nos fue el primero'. ¿Se le ha pasado a usted ya el primer día?La vida pasa muy rápido, parezco mi padre hablado (risas). De repente no te das cuenta, el tiempo pasa y las cosas vuelan. A mí se me ha ido el momento de no tener responsabilidades. Antes, mi única preocupación era el examen de mates del día siguiente y ahora estoy viviendo en Madrid, teniendo que pagar alquiler y siendo una persona responsable, o, al menos, intentándolo. En el momento, no eres consciente de lo que estás viviendo porque piensas que el momento es eterno e incluso no lo disfrutas tanto, pero ahora toca vivir otra etapa y hay que disfrutarla.

¿Con quién se ve colaborando en un futuro?Mi sueño es Nicky Jam. Empecé haciendo urbano escuchándole y sería increíble colaborar con él. En el ámbito pop diría Harry Styles, lo que pasa que siento que en este género no hay tantas colaboraciones. Por ejemplo, Taylor Swift apenas ha colaborado con nadie, también porque no le hace ninguna falta.

Y ya que menciona a Taylor Swift, ¿qué opina sobre este fenómeno?Me parece increíble. Cuando vas al concierto entiendes todo lo que hay detrás. En su show no falló una nota, los visuales eran un espectáculo y las canciones eran todo temazos. Es una inspiración, la ves y dices ‘wow, es una persona igual que yo. Si ella lo ha hecho, hay alguna posibilidad de que a mí me pueda pasar’. Hay muchas cosas que intentas adaptar a tu mundo: la manera en la que expresa, la tranquilidad con la que se mueve en el escenario... y eso te anima a seguir.