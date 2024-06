El lujoso restaurante Mena, situado en la prestigiosa urbanización La Finca, fue el escenario de un inusitado altercado, en el que Georgina Rodríguez y Leticia Sabater se vieron envueltas en una polémica celebración.

Así lo contó este martes Javier de Hoyos a Ni que fuéramos. Según el periodista, la velada comenzó de manera tranquila, con la influencer asistiendo a una cena para celebrar el cumpleaños de una amiga cercana, que, inesperadamente, contrató a Sabater para que interpretase sus canciones.

Acompañada de un DJ, Sabater se aproximó a la mesa de Rodríguez y desató toda su energía con algunos de sus temas más polémicos. Estos temas, conocidos por sus letras subidas de tono, generaron incomodidad entre los otros comensales, tal y como relató el tiktoker.

Tanto fue así que varios clientes, molestos por los sugerentes bailes y las composiciones, decidieron llamar a la policía. Los agentes, al llegar al lugar, solicitaron a la presentadora que interrumpiera su espectáculo temporalmente hasta que el restaurante se vaciara un poco, intentando de esta forma calmar los ánimos.

Por su parte, un testigo del incidente ha manifestado al programa su indignación: “La liaron de una manera que no se podía permitir, un sitio bastante caro donde nosotros solemos ir con la familia. Tuvo que venir la policía porque no paraban, no me imaginaba ver a Georgina así, de Leticia me sorprende menos, pero ¿Georgina?”.