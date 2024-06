Sánchez no acudirá al decisivo Consejo Europeo tras la muerte de su suegro: ¿qué pasará ahora con el voto de España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia están pasando por momentos delicados tras la muerte de su suegro, Sabiniano Gómez. El jefe del Ejecutivo ha cancelado su agenda de los próximos días y no acudirá tampoco a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, según fuentes de Moncloa. Su ausencia no romperá en todo caso los equilibrios ni trastocaría el papel de España.

La normativa comunitaria prevé que si un líder de los 27 no puede asistir a una de estas reuniones, su voto queda delegado en manos de otro socio. En el caso de España no es la primera vez que pasa y en otras ocasiones Portugal era la voz de Moncloa en la toma de decisiones, algo que ahora podría cambiar pues el Ejecutivo luso no es ya socialista, sino que está en manos de los conservadores. Así, la posición de Sánchez queda en manos del canciller alemán, Olaf Scholz.

La cumbre, con todo, es decisiva para la elección de los nuevos altos cargos de la UE. Por lo pronto, casi todas las piezas encajan, con Ursula von der Leyen lanzada para seguir al frente de la Comisión, con Antonio Costa precisamente para presidir el Consejo Europeo y Kaja Kallas para ocuparse del cargo de Alta Representante. Es la base de un pacto alcanzado a tres bandas por populares, socialdemócratas y liberales. Giorgia Meloni y Viktor Orbán tienen objeciones, pero para la fumata blanca final no hace falta la unanimidad entre los 27.

Con todo, el objetivo general es que todo salga decidido de la cumbre para después del verano poder entrar en el reparto y en el nombramiento de los comisarios. El calendario que se maneja ahora es que el Parlamento Europeo refrende su sí a la presidenta de la Comisión en el pleno de julio. Queda la duda eso sí de la asistencia o no de Pedro Sánchez, que ha cancelado su agenda por la muerte de su suegro.

En el encuentro de líderes también se tocarán otros temas perennes en los últimos meses en la Unión como la ayuda a Ucrania, la petición de un alto el fuego en Gaza o la situación general en Oriente Próximo. Asimismo, un punto clave será también la agenda estratégica a futuro de la UE, con pilares como la industria de Defensa o la lucha contra el cambio climático, aunque estos asuntos llegan ya con las conclusiones casi escritas y pactadas.