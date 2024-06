Así es la familia de Meryl Streep: tres hijas actrices y un hijo músico

De sobra es sabido, porque de hecho ella lo ha repetido en mil y una ocasiones, que su verdadero amor se fue demasiado pronto. Se trataba del actor John Cazale, una rara avis de Hollywood que tiene en su haber un curioso dato: participó en cinco largometrajes únicamente y los cinco fueron nominadas al Oscar a mejor película. Tres de ellas, de hecho, lo ganaron, las dos primeras partes de El padrino y El cazador. En esta última, además, junto a Meryl Streep.

Sin embargo, Cazale falleció debido a un cáncer de pulmón en 1978 y la entonces pujante actriz se vio obligada a abandonar la casa que compartían con él con una enorme tristeza pero con diversos proyectos que preparar o que promocionar, como Manhattan o Kramer contra Kramer. La casualidad quiso, sin embargo, que llegase a su vida Don Gummer, un buen amigo de su hermano.

Don, que se dedica a la escultura, le ofreció a Meryl su casa, un apartamento en Nueva York, mientras que él estaba fuera, dado que viajaba mucho por trabajo. Se enamoraron y se casaron aquel mismo septiembre de 1978, un matrimonio que se supo había roto hace más de un lustro cuando la intérprete no acudió con él a recoger en el otoño de 2023 su premio Princesa de Asturias de las Artes.

Henry Wolfe

El primogénito del matrimonio no tardó en llegar: Meryl Streep dio a luz a Henry Wolfe en noviembre de 1979. En un principio parecía que el joven iba a seguir los pasos de su madre ante las cámaras y sobre los escenarios, dado que se matriculó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, pero finalmente cambió de parecer.

Henry abandonó sus estudios dos años después de empezar y prefirió dedicarse a su otra gran pasión, la música. Aunque en un principio formó parte de un dúo, Bravo Silva, tras su disolución se convirtió en solista, habiendo sacado desde entonces cinco álbumes. Sus canciones, además, han aparecido en un par de películas de su madre: Ricki y Julie y Julia.

Henry ha llegado a reconocer que el hecho de que su madre sea quien es "es una sombra muy alargada" aunque espera llegar a algo que "consiga sobresalir" al menos un poco sobre lo que ella hace. En cuanto a su vida amorosa, está casado con Tamryn Gummer desde junio de 2019 y tienen dos hijos: Ida, nacida en 2020, y Quinn, en 2022.

Mary Willa 'Mamie' Gummer

Cuatro años después del primogénito, a principios de agosto de 1983, nació Mary Willa Gummer, más conocida como Mamie, quien realizó sus estudios en la Northwestern University, donde se graduó en Teatro y Comunicaciones en 2005.

Con apenas dos años de edad acompañó a su madre y a Jack Nicholson en la película Se acabó el pastel, así como de mayor apareció en El diablo viste de Prada en una escena eliminada y coprotagonizó junto a Meryl Ricki en 2015. Entre medias había debutado sobre las tablas y, sobre todo, se había hecho un nombre en la televisión, apareciendo en producciones como John Adams, The Good Wife, The Collection o True Detective.

Fue la primera en casarse —con el actor Ben Walker—, aunque su matrimonio no duró demasiado, pues se dieron el "sí, quiero" en 2011 y se divorciaron en 2013. En 2019 volvió a pasar por el altar con el escritor Mehar Sethi, con quien le dieron a Meryl y a su padre a su primer nieto. En 2021 tendrían además una hija. Se desconocen los nombres de los pequeños.

Grace Jane Gummer

El tercer bebé de Meryl Streep y Don Gummer llegó en mayo de 1986. Se graduó en la famosa universidad privada de artes Vassar College, donde tiene los títulos de Historia del Arte e Italiano, gracias a los cuales pasó un año en Bolonia, en Italia.

También participó, siendo apenas una niña, en la adaptación de La casa de los espíritus que protagonizó su madre, aunque más tarde se haría más conocida por sus roles en películas como Frances Ha o Margin Call, series como The Newsroom, American Horror Story: Freak Show o Mr. Robot y diversas obras de teatro.

Se casó en julio de 2019 con el músico Tay Strathairn, pero apenas un mes después de la boda se habían separado, divorciándose definitivamente en 2020. Ese mismo año conoció al compositor, DJ, músico y productor británico Mark Ronson, quien se había separado de su anterior esposa, Joséphine de La Baume, tras siete años juntos.

Casados desde septiembre de 2021, dieron la bienvenida a su primera hija a finales de 2022 o principios de 2023, sin que hayan querido dar a conocer ni la fecha de nacimiento ni el nombre del bebé desde entonces.

Louisa Jacobson Gummer

La familia de Meryl y Don acabó de completarse el 12 de junio de 1991. Al igual que su hermana Grace, se graduó en Vassar College, donde estudió Psicología, si bien luego realizó un máster en Bellas Artes e Interpretación en la David Geffen School of Drama de la Universidad de Yale y asistió a la British American Drama Academy.

Louisa Jacobson no utiliza el apellido paterno sino su segundo nombre a la hora de aparecer en los títulos de crédito no para diferenciarse o distanciarse de su familia, sino porque ya existe una actriz inscrita en el Sindicato de Actores llamada Louisa Gummer. Ello no ha impedido que su fama haya crecido rápidamente.

La razón principal es que, tras varios años sobre las tablas, le llegó su gran oportunidad al ser una de las protagonistas del drama coral de época La edad dorada, de HBO, donde comparte multitud de escenas con una gran amiga de su madre, Christine Baranski (Mamma Mia!).

Anteriormente estuvo saliendo con un compañero de su etapa de estudiante de interpretación, Jonathan Higginbotham, si bien recientemente ha salido del armario —ha asegurado entrar en su "etapa lésbica" si bien hay quien considera que de esta forma invisibiliza la bisexualidad— al presentar a su nueva novia, la productora Anna Blundell.