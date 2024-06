Así se ha cocinado el reparto de altos cargos en la UE... a falta de lo que diga hoy Meloni

El futuro del poder en la Unión Europea siempre se ha cocinado a fuego lento, aunque tras las elecciones del 9 de junio los países se han dado prisa para completar el nuevo organigrama de altos cargos... aunque nada está hecho hasta que todo está hecho. Llega este jueves y viernes a Bruselas una cumbre del Consejo Europeo en la que casi todas las piezas encajan, con Ursula von der Leyen lanzada para seguir al frente de la Comisión, con Antonio Costa precisamente para presidir el Consejo Europeo y Kaja Kallas para ocuparse del cargo de Alta Representante. Es la base de un pacto alcanzado a tres bandas por populares, socialdemócratas y liberales... sobre el que Giorgia Meloni tendrá algo que decir. Así se cocinó la nueva receta de la UE y esto puede pasar en la cumbre:

Para confirmar las nominaciones de Von der Leyen y Kallas -que tienen que pasar el voto del Parlamento Europeo- y la elección de Costa no hace falta la unanimidad entre los 27, pero lo ideal, según las fuentes consultadas por 20minutos, es que no parezca "una estructura frágil, porque vienen por delante cinco años en los que la UE tendrá que ser muy protagonista". El objetivo en la cumbre es llevar este pacto tripartito a la mesa conjunta para convencer a los cuatro jefes de Estado y de Gobierno que no han participado del mismo, como son Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Robert Fico y Petr Fiala. Las fuentes inciden, no obstante, en que no es necesaria la luz verde de este cuarteto.

Pese a que el camino parece despejado, hay dos voces que pueden echar todavía al traste el pacto o al menos que salga muy debilitado del encuentro entre líderes: Giorgia Meloni y Viktor Orbán. En el caso de la italiana ya ha ido dejando píldoras de su parecer. "Ningún demócrata auténtico que crea en la soberanía popular puede hacer esto", avisó la italiana ante su Parlamento, reivindicando que su familia política, ECR, es tercera ahora en la Eurocámara, algo que también defiende Orbán. "Un partido no puede decidir por todos", asume Meloni.

Con todo, el objetivo general es que todo salga decidido de la cumbre para después del verano poder entrar en el reparto y en el nombramiento de los comisarios. El calendario que se maneja ahora es que el Parlamento Europeo refrende su sí a la presidenta de la Comisión en el pleno de julio. No estará en la reunión Pedro Sánchez, que ha cancelado su agenda por la muerte de su suegro. Esto hace que, tal como recogen los mecanismos comunitarios, el voto de España pueda ser delegado y el Gobierno ha decidido dejarlo en manos del canciller alemán, Olaf Scholz.

Con todo, si se salvan los top jobs quedará por delante la elección de los comisarios. La presidenta de la Comisión (presumiblemente Von der Leyen, salvo sorpresa mayúscula) designará a 26 de los 27 comisarios -cada gobierno de cada país miembro propone un nombre para el reparto de cargos-. El que falta es el Alto Representate (que también ocupa una vicepresidencia), y su nombramiento lo realiza el Consejo Europeo, aunque también requiere la aprobación de la presidenta de la Comisión.

Los comisarios designados comparecen en las comisiones parlamentarias de su materia correspondiente, donde se evalúa la idoneidad para el puesto. Una vez son aprobados, el Parlamento emite una votación para la aprobación del Colegio de Comisarios al completo, incluyendo presidente electo y Alto Representante. Si el Colegio en su conjunto es aprobado, el Consejo Europeo culmina el proceso con el nombramiento formal de todos los comisarios.

Si se quedan a un lado los cuatro altos cargos, la joya de la corona pasa a ser el nuevo puesto de comisario de Industria de Defensa (o con un nombre similar). Es el hueco que espera rellenar Italia en un momento en el que el impulso militar de la UE es ya irrenunciable; Meloni podría apretar para quedarse con ese puesto, quizá en manos de Elisabetta Belloni, que fue la jefa de los servicios de inteligencia del país no solo con el nuevo Gobierno, sino también durante la etapa de Draghi. Roma tiene cierta ventaja en este sentido, pero Polonia o Francia podrían dar batalla en este sentido, sobre todo París, pues Emmanuel Macron querrá una cartera con mucho cuerpo.

¿Y cuál será el papel de España? El Gobierno de Sánchez aspira a una vicepresidencia "potente" en la nueva Comisión para Teresa Ribera, que ya aseguró este miércoles que no dejará el ministerio ni la vicepresidencia del Ejecutivo hasta que no se confirme su paso a Bruselas. El objetivo es que Ribera pueda ocupar una vicepresidencia relacionada con el Pacto Verde o con el medioambiente o la energía; falta por ver si hay disputas por esa cartera y, sobre todo, si el clima sigue siendo una de las prioridades del nuevo Ejecutivo comunitario, o queda relegado a un segundo escalón.

Otros temas ya conocidos

En el encuentro de líderes también se tocarán otros temas perennes en los últimos meses en la Unión como la ayuda a Ucrania, la petición de un alto el fuego en Gaza o la situación general en Oriente Próximo. Asimismo, un punto clave será también la agenda estratégica a futuro de la UE, con pilares como la industria de Defensa o la lucha contra el cambio climático, aunque estos asuntos llegan ya con las conclusiones casi escritas y pactadas. Las prioridades de la UE irán cambiando, visto lo visto, a lo largo de la legislatura y ahora lo más urgente es saber quiénes van a ser los nuevos capitanes del barco.