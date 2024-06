El presidente del CGPJ pide ahora "avanzar" para "despolitizar la justicia plenamente"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha dicho que, tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, ahora "hay que avanzar" en "despolitizar la justicia plenamente", con especial atención a los nombramientos que afrontará el futuro órgano de gobierno de los jueces.

Guilarte se ha referido así a los medios una vez que este martes PSOE y PP sellaron un acuerdo para renovar el CGPJ tras cinco años y medio en funciones, del que dice "no ha habido cambio de cromos".

Tras el pacto, el presidente del CGPJ ha señalado asimismo que es "muy importante" abordar el cerca de un centenar de nombramientos de la cúpula judicial que están pendientes.

De ello se ocupará una comisión de calificación que, aunque ya existía según ha explicado Guilarte, se pretende desarrollar con el fin de "objetivar" más los nombramientos "desde una perspectiva técnica", ya que al requerir una mayoría reforzada de 13 votos "obligará más a los miembros a llegar a diferentes acuerdos".

Esa es la tarea ahora, a juicio del último presidente que ha tenido este Consejo, en funciones desde hace cinco años y que ha vivido la dimisión de Carlos Lesmes y la jubilación de su sustituto, Rafael Mozo.

Guilarte, quien también había anunciado su renuncia para verano si no había un acuerdo previo, ha confiado en que este pacto sea la vía para alcanzar otros "en otros ámbitos políticos".

"Sería buenísimo que los dos grandes partidos pudieran seguir negociando y dejar este clima que nos ha atosigado durante tanto tiempo, al menos en esta casa", ha subrayado.

Asimismo, ha dicho desconocer las razones por las que el acuerdo no ha sido posible en cinco años y ha admitido que le hubiera gustado que se hubiera fraguado sin la tutela de la Comisión Europea y que se hubiera tenido alguna "deferencia" con las asociaciones que han quedado fuera del acuerdo. No obstante, ha añadido: "Como todo ha llegado a buen puerto, ahora no es momento de criticar nada".

También ha aplaudido que el hasta ahora vocal del CGPJ, José María Macías, vaya a sumarse al Tribunal Constitucional, dado que es "uno de los mejores juristas" que había en el Consejo.