Pistas falsas, 'ruido' en las redes... Jay Slater, el joven albañil cuya misteriosa desaparición en Tenerife conmociona a los británicos

La búsqueda de Jay Dean Slater continúa. Este joven británico desapareció hace una semana en el noroeste de Tenerife, en la zona de Masca, en Buenavista del Norte. Diferentes unidades continúan con el dispositivo de búsqueda por el escarpado terreno montañoso donde se cree que desapareció el pasado 17 de junio.

Slater sólo tiene 19 años. Es un aprendiz de albañil de Lancashire, un condado situado en el noroeste de Inglaterra. Se encontraba en Tenerife con unos amigos con los que había viajado a la isla para asistir a un concierto. Según el relato de una amiga, Lucy, el joven conoció a dos personas con las que se fue al parecer a la zona de Masca. Fue después de una fiesta en la discoteca Papagayo, en Playa de las Américas.

El lunes, Lucy recibió una llamada de su amigo para decirle que tenía sed, que se había cortado la pierna con un cactus, que se había perdido y que apenas le quedaba un 1% de batería en el teléfono móvil. El rastro de Jay desapareció en el parque rural de Teno, que ocupa cotas desde el nivel del mar hasta las cumbres, que superan los 1.300 metros de altitud.

La desaparición del joven fue denunciada ese mismo lunes y desde entonces un operativo lo busca sin éxito. En los trabajos de rastreo participan un helicóptero y drones, además de equipos especializados en rescate de montaña. En las últimas horas, al dispositivo del barranco de Masca se han sumado perros especializados en la búsqueda de personas en grandes superficies de terreno y guías caninos, todos ellos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

¿Sano, salvo y viendo la Eurocopa?

Pero, ¿podría Slater estar sano, salvo y lejos de la zona donde se le busca? Según ha declarado el alcalde de Santiago del Teide, Emilio José Navarro, los investigadores han hablado con varias personas que afirman haber visto al joven viendo partidos de fútbol de la Eurocopa. Sin embargo, la policía española aún no ha confirmado este extremo, según el Daily Mail.

"Sabemos que la policía está viendo imágenes de cámaras de seguridad. Han solicitado las del ayuntamiento y también están trabajando con la empresa que se encarga de esas cámaras", ha explicado el regidor, según recoge The Independent.

También se están examinando las cámaras de seguridad que supuestamente captaron a Jay unas 10 horas después de ser visto por última vez en la montaña. Varios medios británicos se han hecho eco de esa imagen. Se ve una figura caminando junto a una iglesia sobre las seis de la tarde del pasado lunes, a unos seis kilómetros de Masca donde se perdió la señal del móvil del joven.

Le habrían visto muchos turistas

¿Caminar desde la montaña hasta la ciudad y no ser visto por nadie? Reuters cita a Tom Beckett, un británico conocedor de la zona, que cree que Slater podría no haber llegado a la ciudad. "Si hubiera estado en la carretera, le habrían visto muchos turistas. Es una carretera muy estrecha, así que no le habrían pasado por alto, le habrían visto", ha declarado.

El fin de semana circuló otra fotografía con la que se afirmaba que se había encontrado un cadáver en Los Cristianos, la localidad costera en la que Jay se había alojado con unos amigos. Según The Guardian, esa imagen parecía haber sido tomada en realidad en Islandia.

Su padre no acaba de entender qué ha podido suceder. "No tiene sentido. Nadie se apartaría de ese camino. ¿Por qué habría ido cuesta arriba? Es peligroso; es una montaña enorme. No es solo una colina. Solo me di cuenta cuando subí yo mismo. La gente que sale a una fiesta no viene aquí", ha declarado al Manchester Evening News.

El pasado violento de Slater

Los medios británicos han buscado en el pasado del joven y ha aparecido algún episodio violento. Cuando tenía 16 años, Slater fue juzgado por una pelea en la que un menor acabó con cortes y la cabeza abierta. Fue en Rishton, Inglaterra. Jay formaba parte de un grupo que iba armado con cuchillos, un hacha y un palo de golf, y que agredió a un joven de 17 años. En el juicio todos mostraron una actitud "prepotente y burlona". Todos ellos, también Slater, fueron condenados a seis meses de trabajos comunitarios y eso porque el abogado convenció al juez de que aún podían rehabilitarse.

El peligro de las redes y los falsos detectives

La familia de Slater se ha trasladado a la isla para seguir de cerca las labores de búsqueda y colaborar en lo que esté en su mano. También se han desplazado a Tenerife varios amigos. Unos y otros han manifestado que el interés que ha suscitado el caso en Internet está aumentando su angustia. Temen que el "ruido" en Internet en torno al caso pueda incluso obstaculizar la investigación.

Cuenta este diario que en Reino Unido un grupo de "detectives" está llevando a cabo sus propias investigaciones, rastreando los mapas de Google de la zona donde desapareció en el parque nacional Rural de Teno. Lo malo del caso es que están publicando teorías conspirativas infundadas y, en algunos casos, incluso crueles bulos deliberados sobre su desaparición. Un grupo de Facebook creado por un amigo de la familia para compartir información y pedir ayuda al público tiene ya más de medio millón de miembros.

Hay un segundo grupo de Facebook en el que se están publicando teorías tan absurdas como que "¿alguien más piensa que quizá el tiburón que se avistó en Gran Canaria tenga algo que ver?". Otros sugieren que el joven ha sido secuestrado por bandas de narcotraficantes marroquíes o que su desaparición ha sido fingida para estafar dinero en donaciones al público.

Difundir especulaciones sin fundamento

No es la primera vez que la investigación sobre una persona desaparecida acapara la atención de las redes sociales británicas. El año pasado, Nicola Bulley, una mujer de 45 años, estuvo desaparecida durante 23 días antes de que se encontrara su cadáver. Se había caído a un río y se había ahogado.

Los influencers de YouTube y TikTok acudieron al pequeño pueblo donde fue vista por última vez, lo que obligó a la policía a poner en marcha una orden de dispersión. La familia de la mujer criticó las "especulaciones totalmente inexactas que se difunden a través de numerosas plataformas".