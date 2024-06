Listas electorales igualitarias y un tope del 60% de hombres en los órganos de poder: las claves de la nueva ley de paridad

Fue la primera ley que aprobó el Consejo de Ministros y será la primera ley de igualdad que vea la luz en esta legislatura. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la ley de paridad, que ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva.

La norma, que quedó varada en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones anticipadas, exige una representación paritaria de hombres y mujeres en determinados ámbitos y órganos de poder del ámbito político y económico.

Con listas cremalleras, mínimos de representación en el espacio público-privado, y una reforma introducida a última hora, que nada tiene que ver con la ley, y que quita al Senado la capacidad de bloquear el techo de gasto, la norma afronta ahora su recta final antes de ver la luz. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que recoge el texto?

Listas cremallera

La ley actúa en varios ámbitos. En el público, por ejemplo, impone las llamadas listas cremallera en todas las elecciones que se celebren en España, y que serán supervisadas por la Junta Electoral, lo que se traduce en que las listas electorales, además de paritarias, se tengan que constituir con candidatos de uno y otro sexo ordenados de manera alternativa. Pese a que hay algunos partidos políticos que ya contemplan esta metodología en sus listas electorales, esta es una medida que aspira a garantizar que las mujeres alcancen puestos de representación en lo alto de las candidaturas.

En ocasiones, las formaciones integran en sus equipos a mujeres para cumplir las cuotas, pero acaban relegadas a los últimos puestos, siendo despojadas así de la posibilidad de ser elegidas en los comicios.

De este modo, las listas cremallera que impone la nueva ley de paridad se exigirán tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas, generales y europeas.

Paridad a favor de las mujeres

También en el espacio público, la ley recoge el "principio de presencia equilibrada", que inicialmente imponía una representación del 60-40% en todos los órganos de la administración pública, así como en el espacio público-privado de las sociedades de interés público o los consejos de los colegios profesionales.

No obstante, un cambio pactado entre Podemos y PSOE durante la tramitación parlamentaria rompió esa paridad en favor de las mujeres. Así, mientras los hombres no podrán representar más del 60% en los puestos de poder de los órganos públicos o en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privada; para las mujeres no habrá límite, por lo que podrán llegar a ser hasta un 100%, por ejemplo, en empresas cotizadas y órganos como el Tribunal Constitucional (TC), y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mecanismos "correctores" para las investigadoras

Otro de los cambios introducidos en el trabajo de la Comisión de Igualdad a través de una enmienda del BNG prevé la aplicación de "mecanismos correctores" en el ámbito de la ciencia y la investigación "por que el tiempo por cuidado de hijas e hijos no suponga una discriminación en los procesos de evaluación".

¿Cuándo tendrá que cumplirse?

La norma se aplicará a las empresas del sector privado en función de su volumen de cotización. Las compañías del Ibex, por ejemplo, tendrán que adaptarse a la ley antes del 30 de junio de 2025; mientras el resto de empresas cotizadas de menor volumen de negocio tendrán que hacerlo en 2030; y los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán también de margen hasta 2030. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la encargada de velar por el cumplimiento de este principio de representación paritaria.

Eliminar el veto del Senado

Uno de los puntos más polémicos durante la tramitación, y el motivo por el cual la ley no ha conseguido el consenso esperado, es la introducción de una enmienda, pactada entre Sumar y PSOE, para quitar al Senado su capacidad de veto al techo de gasto y que se ha introducido en el articulado de la normativa. Ello supone eliminar también la capacidad de veto para la senda de estabilidad presupuestaria, pues la Cámara Alta no tiene la capacidad para bloquear de manera definitiva ninguna otra iniciativa salvo esta.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ya avanzó el martes que están estudiando el margen de maniobra del Senado para defender sus intereses. En un coloquio celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Rollán recriminó que se haya eliminado la capacidad de veto del Senado en "una ley que nada tiene que ver", en lugar de en la tramitación de los presupuestos.