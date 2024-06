Christine Applegate revela el primer diagnóstico de su hija Sadie, de 13 años: "Estoy triste"

Christina Applegate, quien sabe desde 2021 que sufre esclerosis múltiple y que desde entonces ha intentado crear conciencia en la sociedad sobre su tratamiento, su experiencia en el día a día y las repercusiones de vivir con una enfermedad como esa, ha entrevistado recientemente a su hija, Sadie, y los puntos en común con ella la han hecho estremecer.

Aunque en sentido estricto la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, las palabras de su única hija, de 13 años, en el reciente episodio del pódcast MesSsy que conduce su madre sobre su último diagnóstico han emocionado a la actriz de 52 años y conocida por series como Matrimonio con hijos o Muertos para mí.

"Tengo algo llamado [en sus siglas en inglés] POTS", ha comenzado diciendo Sadie, "y no tengo ni idea de qué es en verdad, pero sí que tiene algo que ver con el sistema nervioso autónomo y que me afecta al corazón". "Cuando me levanto, me mareo muchísimo y mis piernas están superdébiles y siento que me voy a desmayar", ha declarado la joven.

Según la página web Healthy Children, el POTS es "el síndrome de taquicardia postural ortostática, una afección causada por un problema en la forma en que los nervios regulan el flujo sanguíneo" y que tiene como resultado que "no fluye suficiente sangre hacia el lugar correcto en el momento adecuado". Esto hace que, "para compensar la falta de flujo sanguíneo, el corazón lata mucho más rápido (taquicardia)".

Entre los muchos síntomas que se derivan de dicho síndrome, se encuentran las palpitaciones, molestias en el pecho, cansancio extremo, aturdimiento, confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio, dolor en cabeza, músculos o articulaciones, visión borrosa, problemas para dormir, problemas gastrointestinales, temblores, ansiedad, náuseas y períodos menstruales abundantes, dolorosos y prolongados. También pueden causar desmayos.

Sadie ha explicado que, a pesar de que sufría estas dolencias desde hacía tiempo, normalmente era ignorada, sobre todo en la escuela, donde visitaba la enfermería "varias veces al día" porque "estaba continuamente sintiendo" que se iba "a desmayar". "Me decían: 'Lo estás haciendo para perderte la clase. Y probablemente sea solo ansiedad. Vuelve al aula'. No hacían nada", ha rememorado.

"Lo odio, de verdad que me siento fatal por ti, cariño", ha dicho Applegate como respuesta. "Y estoy triste. Pero te quiero y sé que vas a estar bien y que yo voy a estar aquí para ti. Te creo y gracias por decirlo en alto y crear conciencia", ha añadido Applegate, quien comparte a Sadie con su esposo, Martyn LeNoble.

"El hecho de que no se hiciera nada al respecto de veras que me dolió tanto física como emocionalmente", ha declarado, así como que no podía hacer educación física aunque la obligasen. Christina Applegate ha matizado que ella se siente también mal por haber ignorado la enfermedad de su hija.

"Sencillamente no lo veía en casa, cariño. Allí estabas bien. Pero así es con nosotras: salimos al mundo, y el estrés y la ansiedad del mundo nos provocan síntomas mucho peores de lo que serían si estuviéramos en la seguridad y el frescor de nuestros propios hogares", ha declarado la actriz, a quien su hija le ha asegurado que su diagnóstico ha hecho que le sea más fácil "comprender por lo que está pasando" su madre.