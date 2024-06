Aitor Luna desvela que sufrió un grave accidente de moto: "Tuve que volver a aprender a andar"

El actor Aitor Luna, de 42 años, ha dado una entrevista a la revista Lecturas con motivo del estreno de su próxima película, La bandera, que ha rodado junto a Imanol Arias y Ana Fernández.

Sin embargo, el dato más relevante que confiesa Luna no tiene que ver con su último trabajo, sino con un suceso muy traumático: un accidente de moto a causa de un coche que hizo una maniobra peligrosa.

El intérprete, hermano del también actor Yon González (38), recordó lo que le sucedió en 2010, en un accidente de moto: "Un coche se metió por donde no era y me lo comí de frente con la moto. Me desperté en la ambulancia".

Las secuelas del golpe fueron durísimas: "Estuve medio año recuperándome y tuve que volver a aprender a andar". La buena noticia es que pudo volver a montar. "No le cogí miedo; en cuanto pude, me subí otra vez en la moto. Tuve suerte porque el golpe no fue para matarme".

Unos años antes y por otro motivo, Aitor Luna sufrió también un sobresalto. Fue durante un viaje a Brasil con su amigo Hugo Silva.

"Era 2007, la primera vez que iba a Brasil. Alquilamos un coche para ir a ver unas ballenas", recuerda Luna. "Paramos en una gasolinera y me fijé en que había cuatro policías militares. Cuando nos fuimos, vi que nos seguían. Nos dieron el alto y veo que se han bajado y nos apuntan con sus armas".

Lo que sucedió a este momento fue un registro... con sorpresa. "Encontraron que llevábamos un poco de marihuana. Empezaron a decirnos que íbamos a ir a la cárcel según la ley brasileña. Al final, les dimos pasta y seguimos nuestro camino. Fue muy intenso".