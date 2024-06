Beatriz Rico responde a un usuario que le dice que ha envejecido mucho: "No puedo evitar cumplir años si sigo viva"

La actriz y escritora española Beatriz Rico apareció en el programa El Cazador Stars, esto produjo que un usuario de la red social X al verla asegure que está muy envejecida. No obstante, la actriz no se quedó callada y su respuesta está siendo muy aplaudida y comentada, además, ha callado muchas bocas.

"De aquellas personas que la pandemia hizo envejecer mucho, presentamos a Beatriz Rico", ha tuiteado el usuario. Aunque el hombre no ha etiquetado directamente a la escritora, el mensaje le ha llegado.

Generalmente, los famosos suelen hacer oídos sordos ante este tipo de comentarios, pero Rico no pudo mantenerse al margen y no dudó en responderle retuiteando su comentario.

No puedo competir con mi yo más joven. No puedo evitar cumplir años si sigo viva. Si te haces algo en la cara “no parece ella, hay que saber envejecer con dignidad”. Si decides aceptar el paso del tiempo “qué vieja está, qué pena”.

Nos volvéis locas. Dejadme en paz @alas1611 https://t.co/Buk4aIMtos — Beatriz Rico (@bearicoactriz) June 25, 2024

"No puedo competir con mi yo más joven. No puedo evitar cumplir años si sigo viva", ha empezado Rico. "Si te haces algo en la cara 'no parece ella, hay que saber envejecer con dignidad'. Si decides aceptar el paso del tiempo 'qué vieja está, qué pena'. Nos volvéis locas. Dejadme en paz", ha concluido la actriz, aparentemente bastante molesta.

Su respuesta no ha pasado desapercibido y no ha dejado indiferente a nadie, actualmente tiene más de cinco mil 'me gusta' y casi 400 comentarios. "A ver cuando entiende que no estamos para complacer a nadie. No con nuestro físico", "Envejece solo el que tiene esa suerte", "Yo te veo estupenda" son algunos de los comentarios.