Carla Barber descubre quién filtraba información sobre su vida: "Esas personas no eran ni mi familia ni mis amigos"

Tras muchos meses en los que no ha mostrado detalles de su vida personal en sus redes sociales, Carla Barber ha vuelto a reaparecer con unas stories respondiendo a varias preguntas de sus seguidores. En los vídeos que ha publicado, la exconcursante de Supervivientes ha revelado que lo ha pasado muy mal por su ruptura con el doctor Carlos Rubí, pero que ese no ha sido el motivo por el que desapareció de las redes.

La verdadera razón por la que no ha querido compartir muchos datos sobre su intimidad es porque se dio cuenta de que había alguien en su círculo más cercano que estaba filtrando detalles de su vida a varios periodistas. "Ha sido muy heavy lo que me ha pasado, pero en este último año de mi vida varias personas filtraban noticias de mi vida a la prensa".

"Obviamente, no voy a decir quiénes son, pero fue sorprendente", ha admitido la modelo. "Esas personas no eran ni mi familia ni mis amigos, gracias a Dios", ha explicado la doctora. Además, ha confesado que llegó a desconfiar de su círculo más cercano: "Fue un desastre, lo pasé fatal porque hasta desconfié de mi propia hermana, de mi prima, de mis mejores amigas. Dejé de hablar con todo el mundo".

"Ha sido un horror para mí y para mi entorno. No podéis imaginar la ansiedad que he pasado, no voy a entrar en más detalles, pero ha sido muy fuerte y muy feo", ha finalizado la que fue Miss España.