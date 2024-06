Así es la masía en la que se escondía El Yoyas: "En los últimos meses no salía al patio, tenía una cinta de correr y no pisaba la calle"

Este miércoles, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la detención de Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas. Tras 19 meses fugado de la justicia, los agentes han detenido al exconcursante de Gran Hermano, condenado por violencia de género.

Así, este miércoles, Mayka Navarro, reportera de Vamos a ver se ha desplazado a la masía en la que se ocultaba Carlos Navarro para mostrar cómo ha conseguido ocultarse el fugitivo durante tanto tiempo: "Todo ha ocurrido a las 6:00 horas en una operación conjunta de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra donde también se han trasladado unidades de la canina".

La vivienda en la que se ocultaba El Yoyas se ubica en Torre de Claramunt, a poco más de una hora de Barcelona: "Hay que saber si ha estado siempre en esta casa durante el tiempo que ha permanecido en búsqueda o si la utilizaba como un refugio principal y, mientras tanto, se iba escondiendo. Los Mossos ya estuvieron aquí en su momento, esto es una segunda residencia de los padres de Carlos".

"Me dicen fuentes de la investigación que han estado vigilando y controlando al individuo que, durante los últimos meses de la investigación Carlos prácticamente no salía ni al patio. De hecho, aquí están sus dos perros. Carlos, El Yoyas, tenía hasta una cinta de correr dentro, tenía absolutamente de todo y no salía prácticamente de casa", ha agregado Mayka Navarro.

Finalmente, la periodista ha recalcado que la actuación de los agentes ha sido muy discreta y nadie se había enterado de la presencia de Carlos Navarro en el localidad catalana: "Algunos vecinos nos dicen que se han enterado por los medios de comunicación. Ha sido todo muy sigiloso y él no ha opuesto resistencia".