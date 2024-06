Lluvia de críticas a Ariana Grande por decir que le encantaría poder cenar con Jeffrey Dahmer

Se trata de una historia antigua que ha vuelto a primera línea después de que lo haya recordado en su última entrevista. Ariana Grande está en plena promoción de su primera película como protagonista, Wicked, la adaptación a la gran pantalla del famoso musical, y ha acudido al pódcast Podcrushed, donde rememoró una antigua respuesta.

En una charla de preguntas y respuestas con fans muy jóvenes, la artista de We Can't Be Friends o thank u, next ha rememorado la vez que afirmó que le encantaría poder salir a cenar con Jeffrey Dahmer, el conocido asesino en serie que desmembró y canibalizó a más de 17 víctimas entre 1978 y 1991 y que fue asesinado en prisión en 1994.

"Hace años, antes de la serie de Dahmer [se refiere a la ficción que realizó Netflix y que obtuvo éxito mundial], estaba en una sesión de preguntas y respuestas con seguidores adolescentes con sus padres. Entonces alguien dijo: 'Si pudieras salir a cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?', ha comenzado rememorando la artista.

"Y yo estaba como 'Oh, cariño, qué bonito... Um, madres y padres, ¿os parece bien que dé la respuesta verdadera?'. Y ellos decían: 'Claro, ¿cuál es la respuesta?'. Y yo dije algo como: 'Jeffrey Dahmer es bastante fascinante. Creo que me hubiese encantado conocerlo, tal vez con un tercero o algo así. Ahí tengo mis dudas", ha recordado Grande.

Ariana ha matizado que desde pequeña le encanta el género de los true crime, al igual que a otras celebrities como Chrissy Teigen, Mindy Kaling, Kim Kardashian o Anna Kendrick, y que le hubiese fascinado "indagar en el cerebro" del asesino, si bien el hecho de volver a sacarlo a colación no ha sentado demasiado bien en las redes, que han criticado a la cantante por frivolizar con alguien que causó tanto dolor a multitud de familias y comunidades.

"Esto es tan deleznable. Así ofendes a las familias de las víctimas, que siguen vivas y afectadas por la tragedia", ha declarado un usuario, mientras que otro ha afirmado que quizá "[Ariana] piense que está siendo moderna, pero no es más que una persona que está haciendo oídos sordos ante el dolor de los demás".

"Fue desgarrador presenciarlo. ¿Te imaginas que asesinan a tus seres queridos de una forma tan horrible y luego glorifican al asesino en los medios de comunicación? Ojalá la gente tuviera en cuenta el impacto que programas como [la serie] Dahmer tienen en los familiares que sobreviven", ha añadido otro.

En Reddit, multitud de internautas se han mostrado molestos con las palabras de Grande: "No se bromea sobre un asesino en serie que mató impunemente porque a la policía no le importaban los hombres negros ni los homosexuales". Además, otros tantos se quejan de que la artista soltase de una forma tan despreocupada ese comentario ante una multitud de menores de edad.