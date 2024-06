Ribera confirma que no recogerá el acta de eurodiputada y queda a la espera de tener un puesto "potente" en la Comisión Europea

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este miércoles en el Congreso que no recogerá el acta de eurodiputada que obtuvo como cabeza de lista del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio. Tal y como había dicho en campaña, su presencia en la lista buscaba reflejar las propuestas del Gobierno pero no convertirse en eurodiputada, algo que al PP le parece un "fraude electoral", según le ha reprochado el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. Ribera permanecerá en el Gobierno al menos hasta el otoño, cuando se configure la nueva Comisión Europea, en la que fuentes gubernamentales afirman que aspira a una cartera "potente".

"Fuimos muy claros desde el primer momento, quisimos presentar una candidatura que expresaba un programa, ideas y un futuro integrado para Europa sin tomar posesión del acta, pero con un programa. No como ustedes, que toman posesión del acta pero no tienen que toman posesión del acta pero no tienen programa y eso sí que es un fraude electoral", ha respondo Ribera al portavoz del PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, descartando que vaya a recoger el acta de eurodiputada antes del lunes, cuando termina el plazo para ello.

Tellado la ha acusado de cometer "fraude electoral" por presentarse a las elecciones europeas sin intención de ocupar el escaño y Ribera ha vuelto a defenderse citando el ejemplo de Italia, donde la primera ministra ultra Giorgia Meloni encabezaba la lista de su partido, pero sin ninguna intención tampoco de mudarse a Bruselas y Estrasburgo para ser eurodiputada.

"Usted no solo ha sido un fraude electoral", ha insistido Tellado, que ha añadido que "como ministra del Gobierno ha sido nefasta para nuestro país". Ha acusado a Ribera de "provocar el cierre y deslocalización de miles de empresas" de causar "la destrucción de más de 250.000 puestos de trabajo", de "maltratar el campo y de abandonado de agricultores y ganaderos" y de causar "la mayor crisis hídrica" con sus "políticas dogmáticas y sectarias".

"Cumpla con su compromiso electoral, vaya a Bruselas y deje en paz a nuestro país", ha espetado Tellado a Ribera. La vicepresidenta le ha acusado de "mentir en una detrás de otra en sus afirmaciones".

Los planes de Ribera pasan por no recoger el acta en la Eurocámara, donde la cabeza de la delegación del PSOE seguirá siendo Iratxe García, que además acaba de ser reelegida jefa de delegación de todos los socialdemócratas europeos.

En el Gobierno hasta el otoño

Así, la vicepresidenta permanecerá en el Gobierno por lo menos hasta después del verano, hasta que produzca el reparto de carteras dentro de la Comisión Europea, que seguirá presidiendo la conservadora alemana Úrsula von der Leyen, según el acuerdo alcanzado para ocupar la cabeza de las instituciones europeas que cerraron esta semana los negociadores -el presidente, Pedro Sánchez, entre ellos- y que deberá ratificar los Veintisiete en el Consejo Europeo de este jueves y viernes.

El Gobierno aspira a que Ribera mantenga una de las vicepresidencias de la Comisión Europea como la que en el mandato que acaba ahora ha ocupado Josep Borrell. Pero no como Alta Representante para la Política Exterior de la UE -puesto que pasará a ocupar la primera ministra estonia, Kaja Kallas-, sino en una cartera vinculada a políticas de clima, medio ambiente y, por qué no, también industria o vinculada a competitividad, en línea con el convencimiento de Ribera de que luchar contra el cambio climático y a favor de la descarbonización redunda en beneficio de las empresas.

Según apuntan fuentes gubernamentales, el objetivo es que Ribera ocupe una cartera "potente" que debería ser similar a la vicepresidencia climática que ocupó el socialdemócrata holandés Frans Timmermans, antes de abandonar el Ejecutivo comunitario para presentarse las elecciones de su país.

Sin embargo, el puesto de España en la próxima Comisión Europea -hay un comisario por cada país de la UE- está por ver. A favor de las pretensiones de Sánchez y Ribera juega que, aunque en España perdió dos escaños y fue superado por el PP, el PSOE fue uno de los partidos socialdemócratas europeos que mejor aguantó en las elecciones europeas. En contra, el cambio de aires que se vive en la UE, donde en la pasada legislatura la lucha contra el cambio climático, la descarbonización y la Agenda Verde fueron prioritarias pero ahora está más centrada en la Defensa y en recuperar competitividad frente a Estados Unidos o China.