Alberto García, neuropsicólogo: "Próximos avances nos obligarán a replantearnos cómo creemos que funciona el cerebro"

La ciencia avanza, y cada vez a mayor velocidad, pero para saber hacia dónde vamos es importante saber de dónde venimos. Con esa filosofía empezó el Dr. Alberto García-Molina a investigar sobre la historia de la neurociencia, sobre la que ha escrito decenas de artículos y el libro Fundamentos Históricos de la Neuropsicología y la Neurología de la Conducta.

Ha sido precisamente su labor divulgativa en neurohistoria la que le ha valido el premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN), una labor que realiza en su tiempo libre y que combina con su ocupación principal, la de ejercer de Neuropsicólogo en el Hospital de Neurorrehabilitación Institut Guttmann de Barcelona.

Enhorabuena por el premio de SEN, ¿se lo esperaba?Muchas Gracias. Sinceramente no. El día que recibí el mail con la nominación pensé que se trataba de un error. ¿Yo premiado por la SEN? ¿Por mis artículos sobre historia? Todavía no me lo acabo de creer.

Seguro que la neurología y la neurociencia son más antiguas de lo que pensamos. ¿Cuándo empezó el hombre a interesarse por el funcionamiento del cerebro?En el norte de África se han encontrado cráneos trepanados que datan de aproximadamente 10.000 años a. C. Estas perforaciones sugieren que sus responsables creían que existía una relación entre cerebro y conducta. Sin embargo, el motivo de estas operaciones no está suficientemente claro. Se especula que las trepanaciones se practicaban para tratar enfermedades como cefaleas o convulsiones. Esta última teoría sería plausible si se tiene en cuenta que durante el siglo XX ciertas tribus africanas realizaban estas mismas cirugías para tratar epilepsias y enfermedades mentales.

Pese a su importancia, aún no se reconoce como la especialidad de neuropsicología clínica dentro del sistema nacional de salud. ¿Qué puede suponer esto para los profesionales y los pacientes?En efecto, actualmente no existe un reconocimiento oficial de la neuropsicología dentro del Sistema Nacional de Salud. No obstante, en el año 2020 el Consejo General de la Psicología de España inicia el proceso de Acreditación Nacional en Neuropsicología Clínica. Si bien esta acreditación no tiene validez legal, instaura las bases de un futuro reconocimiento de la especialidad. Al tiempo que establece el itinerario formativo que un psicólogo debe seguir para poder llegar a trabajar como neuropsicólogo. Este esfuerzo por homogeneizar la formación de los futuros neuropsicólogos no solo beneficia a los profesionales, sino que también revierte en una mejor atención hacia las personas que requieren sus servicios.