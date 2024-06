Miguel Herrán reaparece tras su accidente de moto: "Lo que más me ha dolido ha sido estar un mes sin jugar con mi pequeña"

El pasado mes de mayo, el actor Miguel Herrán, conocido por sus papeles en Élite y La casa de papel, sufrió un accidente de moto que le ocasionó una luxación en el hombro, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Más de un mes después, ha vuelto a aparecer en la fiesta que celebró El Corte Inglés con motivo de la presentación de su nueva campaña, New, de la que Herrán es uno de los protagonistas.

"Vengo de estar mucho tiempo en casa, pero ya estoy muy bien. Aunque no se esperaba que pudiera hacerlo hasta diciembre, ya he empezado a mover el brazo con toda normalidad. También he comenzado a coger peso y he vuelto a montar en moto", ha explicado a la revista Hola en el evento.

También ha confesado que no le ha cogido miedo a las motos y que seguirá montando, ya que no es la primera vez que tiene un accidente de moto, en otra ocasión se hizo un esguince en el tobillo.

Por otro lado, ha hablado sobre su nueva etapa como padre y ha revelado qué es lo que ha sido más duro para él durante estas semanas. "Lo que más me ha dolido es haber estado un mes sin coger a mi pequeña en brazos y no poder jugar con ella. Se echaba a llorar y yo le decía: 'tranquila, cariño'. Pero ya puedo hacer vida normal con ella y estoy muy contento".

El actor ha reconocido que la paternidad le ha cambiado completamente y ha admitido que aunque al principio quería un chico, no cambiaría por nada a su pequeña María. "La verdad que no esperaba que me fuera a gustar tanto la paternidad. De hecho, tenía miedo, pero mira por dónde, la estoy disfrutando", ha confesado Herrán.

Además, ha relatado que antes de que llegara su hija sentía que su vida no estaba completa: "Tenía la sensación de que mi vida no terminaba de estar llena. No tenía ningún problema, pero sentía que me faltaba algo".