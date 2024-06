Gabriela Guillén inaugura el verano junto a su hijo tras el comunicado junto a Bertín Osborne

El pasado 12 de junio, Bertín Osborne lanzó un comunicado reconociendo públicamente que es el padre del hijo de Gabriela Guillén. A pesar de ello, la demanda de paternidad que la fisioterapeuta impuso contra el artista sigue adelante y deberá ser el juez quien decida si paraliza la demanda de paternidad definitivamente.

Tras el comunicado y el acercamiento de la expareja, la paraguaya parece estar mucho más tranquila. Es por ello que ha aprovechado para darse una pequeña escapada a la costa valencia y dar inicio al verano. Además, la masajista le ha enseñado el mar a su bebé y le ha dado su primer baño.

Guillén viajó de Madrid a la costa Valenciana para disfrutar del mar con su hijo de tan solo seis meses. La revista Diez Minutos ha mostrado cómo ha sido el baño que se han dado madre e hijo, unas fotos en las que se ve a la fisioterapeuta con un bañador bicolor y con el bebé en brazos.

Durante su día de playa, Guillén no paró de abrazar a su hijo y se mostró protectora en todo momento para que no tema a las olas. "Tengo un hijo precioso que se está criando muy bien", confesó antes de su viaje, en la alfombra de los Premios Beef en Madrid. En el mismo evento también confirmó que ella no piensa desvelar el nombre del pequeño: "De mi boca no va a salir".

A pesar de los duros momentos que ha vivido en el postparto, las imágenes muestran que la masajista está feliz en su etapa materna y sobre todo con su bebé.