Sánchez pide a Feijóo más acuerdos tras la renovación del CGPJ y este le exige la dimisión del fiscal general del Estado

Los decibelios entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no han bajado pese al acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medios con el mandato caducado. En la sesión de control en el Congreso horas más tarde de su firma, Sánchez ha dado la "bienvenida" al acuerdo y al cumplimiento de la Constitución a Feijóo, y ha dicho que espera que el del CGPJ sea el "primero de muchos". El líder de la oposición, por su parte, le ha propuesto tres: la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por sus "escándalos" y ser "el abogado de su familia"; que los que tienen "obediencia de vida" en el TC dejen de "manosear" al Tribunal Supremo, y que explique "todo lo que está saliendo de su familia y su entorno".

"Para usted la perra gorda, lo importante es que se está cumpliendo la Constitución y que hemos renovado el CGPJ", le ha respondido Sánchez con una expresión que ya utilizó hace medio año para aceptar una reunión con Feijóo en la Cámara Baja en vez de en Moncloa, que fue en la que, precisamente, retomaron las negociaciones para renovar el Poder Judicial. "Entiendo que usted pueda hacer aspavientos para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva", le ha afeado Sánchez, que ha insistido en poner en valor el acuerdo para renovación del CGPJ lo que es "motivo para felicitarse".

Feijóo le ha asegurado que él hubiese firmado el acuerdo hace dos años y que los socialistas lo han hecho ahora porque les han "obligado" las instituciones europeas a firmar. "Este acuerdo no es para ayudarle, es para poner límite a la voracidad de su Gobierno para controlar instituciones del Estado. Yo he cumplido con mi deber y objetivo: el CGPJ no va a ser controlado por el PSOE ni por el PP", ha plasmado.

