Habla un exsuegro de Pietro Costanzia, acusado de intento de asesinato: "Mi hija está aterrorizada por él"

Carlo Costanzia acapara todos los titulares desde que su novia, Alejandra Rubio, y él anunciaran que están esperando un bebé. Sin embargo, también su apellido resuena por su hermano, Pietro Costanzia, que se encuentra en la cárcel acusado de intento de asesinato. Y sobre él ha hablado ahora su exsuegro, que asegura que tiene "aterrorizada" a su hija.

Según el padre de una de sus exnovias, el italiano de 23 años ha arruinado la vida de su hija. Al parecer, la joven de 20 años, a pesar de haberle denunciado por violencia de género, continúa visitándole en prisión, donde se encuentra desde marzo acusado de intento de asesinato, suceso por el que también fue detenido Rocco Costanzia, otro de los hermanos de Carlo por parte de padre.

Pepe Bao ha hablado con Lecturas para asegurar que su hija no le hace caso y sigue viéndole. De hecho, no sabe dónde se encuentra actualmente: "No quiere hablar conmigo, no tiene los teléfonos, se los quitó (...) En Italia, la Policía".

El músico, miembro de las bandas Barón Rojo y Medina Azahara, ha relatado que ambos se conocieron hace unos dos años y medio, cuando ella aún era menor de edad y dejó el instituto antes de terminar.

"La veo flaquísima, depresiva, tomaba pastillas para dormir, estaba torturada psicológicamente", ha rememorado, en referencia al momento en el que se dio cuenta del problema con Pietro. "La obligó a quitar a seguidores de sus redes, tenía sus contraseñas. La ha desconectado de sus amigos, le mandó borrar sus teléfonos. Un acoso total".

"Le decía 'este trabajo no lo hagas'. Manipulación total, es posesivo y tóxico. Anuló a la niña, hizo que se sintiera como una mierda, como que no era nada sin él", ha declarado sobre el detenido, del cual ha dicho que la tenía controlada por el móvil incluso cuando no eran pareja y eso provocaba "taquicardias y ansiedad" a su hija.

Según ha recordado, ella le dijo que él la iba "a matar" y le enseñó mensajes en los que le decía "te voy a pillar con un coche y te voy a quemar en tu casa". "Está todo denunciado", ha sostenido.

"En aquella época, (Carlo y Pietro) no se hablaban. Carlo le dijo a mi hija: '¿Qué haces con mi hermano? Pasa de él, está colgado'. Le dijo que estaba medicado, que cuando le da un brote se pone como se pone", ha asegurado y, después, ha narrado lo que dijo Carlo Costanzia padre: "(Me dijo) que lo iba a solucionar, que no hiciera nada. Le he llamado un par de veces para que dejaran a mi hija en paz y no me lo ha cogido".

Actualmente, él considera que la están obligando en Italia a decir que sigue enamorada y se arrepiente de denunciarle por malos tratos.

"(La tiene) sometida psicológicamente. Mi hija ha estado aterrorizada, tiritando de miedo. Ella lo ha dejado muchas veces, ha tenido otros novios y los ha dejado por miedo a que les pasara algo, los tenía amenazados. Luego él se fue con la hija de Jesulín", ha explicado, pues la última chica con la que se relacionó a Pietro fue con Julia Janeiro. "Mi hija llegó a su casa y se encontró unas bragas en la cama, él le dijo que eran de la hija de Jesulín".

Además, el entrevistado también ha asegurado a Lecturas que él la grabó "en una situación íntima" y ella "tiene miedo que utilice esas imágenes": "Le ha arruinado la vida".

"Mi hija es una víctima", ha concluido Pepe Bao, no sin antes apuntar que incluso Pietro Costanzia pidió a su nombre un crédito de 18.000 euros para comprarse una moto.