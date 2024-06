Jonan Wiergo asegura que Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú no fueron novios: "A la gente le encanta poner la etiqueta"

Jonan Wiergo fue uno de los participantes de primer debate de Supervivientes All Star. El influencer asistió al plató para defender a Adara Molinero, con quien participó durante su edición y actualmente mantienen una estrecha amistad.

Uno de los temas a debatir durante la noche fue la relación entre la concursante y Bosco Martínez Bordiú, quien también participa en este formato especial del reality.

Los concursantes se han reencontrado en Supervivientes All Star tras su paso por Supervivientes en 2023, donde protagonizaron un romance que tuvo su fin a los meses de volver a España.

Jonan aseguró en una de sus intervenciones que Adara no cuenta con el mismo apoyo con el que tenía el año pasado en su participación. Esta afirmación no gustó entre los demás colaboradores, ya que argumentaron que precisamente Bosco había animado a su compañera a que saltara del helicóptero, algo que el creador de contenido reconoció: "El apoyo que mostró hacia ella en ese momento he de reconocer que me sorprendió".

"Claro, fueron novios", le respondió Jorge Javier Vázquez. Una respuesta con la que Jonan Wiergo no empatizó, pues él mismo apuntó que entre Adara y Bosco nunca ha habido una relación de pareja. "Y eso que yo fui un poco Celestino, pero nunca fueron novios. A la gente le encanta poner la etiqueta de novio a todo el mundo...", dijo el defensor de la concursante.

Tras estas palabras, un amigo de Bosco interrumpió en la conversación para dar su versión de los hechos: "Oye, que estuvieron cuatro meses de novios". "Era un rollito, no tenían una relación formal", argumentó Jonan para zanjar el tema.