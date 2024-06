Feijóo celebra que el acuerdo del CGPJ cumple "casi" todos los objetivos del PP y avisa de que no supone un "nuevo clima" con Sánchez

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha buscado la foto de la "satisfacción". Pocas horas después de que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, posaran juntos para anunciar un acuerdo para renovar el CGPJ, el presidente del PP ha acudido a la sede nacional de su partido para acreditar como máximo responsable que la "misión está cumplida". Tras más de dos años de negociación desde que llegara a Génova en abril de 2022, Feijóo celebra que el acuerdo del CGPJ cumple "casi" todos los objetivos del PP, aunque ha evitado aclarar qué no. Eso sí, se ha adelantado a las críticas de los socios de Gobierno, y sobre todo de Vox, y avisa de que este pacto no supone un "nuevo clima" con el PSOE de Pedro Sánchez.

"Hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve y reforme de tal forma que quede asegurada la independencia de sus miembros y la ausencia del control político de sus decisiones. Se ha refrenado cualquier ansia que pudiera tener el PSOE de colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos con los que está colonizando otras instituciones del Estado porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y las siguientes", ha asegurado ante los medios.

Asimismo, ha asegurado que sus líneas rojas han sido las mismas ahora que cuando llegó a la dirección del PP en 2022, pese a que luego añadiera como exigencia la renovación del CGPJ al mismo tiempo que el nuevo sistema de elección, cuestión que no ha quedado reflejado en el texto final. No obstante, el popular ha celebrado una serie de logros: "Propusimos desde el primer instante que la renovación del consejo debía acometerse a la vez que registrarse en el Congreso una reforma legal para cambia el sistema de elección de los jueces y lo hemos conseguido; exigimos despolitizar completamente el consejo para asegurar su independencia y se ha conseguido; defendimos que no cabe negociar entre partidos la Presidencia del TS y por primera vez lo hemos conseguido y lo hemos conseguido. Y reivindicamos la necesidad de una nueva ley que asumiese el cierre total de puertas giratorias y se avanzase hacia la independencia del Fiscal General del Estado y en esta ley queda blindada".

El popular ha reconocido discrepancias durante la negociación del PSOE en torno a cómo queda redactado el nuevo sistema de elección de los jueces así como con la designación del presidente del Tribunal Supremo. No obstante, no ha llegado a concretar qué le ha faltado para que sea un acuerdo que haya cumplido el 100% de sus objetivos. Ni siquiera ve que el nuevo sistema de elección pueda quedar en el aire aunque sí que avanza que mientras que el PP "apoyará" en las Cortes la propuesta que emane del órgano para la elección de los vocales "ignora" cuál será la posición del PSOE.

El líder de la oposición ha puesto en valor el discurso que pronunció durante su investidura fallida. Incluso ha ido más allá al reconocer presiones internas en el seno del PP: "En este asunto he recibido presiones de todo tipo, he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase en un acuerdo o en un desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil", ha señalado después de que dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya mostrado su disconformidad con pactar con el PSOE.

En este sentido, el popular también se ha blindado de posibles críticas tanto internas como externas y ha explicado que este acuerdo no cambiará su relación con Sánchez. "Ni ha cambiado la negativa consideración que nos merece el actual Gobierno ni tampoco nuestra responsabilidad con las grandes cuestiones de Estado. En el lado contrario es posible que haya ciudadanos puedan intuir un nuevo clima entre grandes partidos, pero no soy optimista porque estoy convencido de que el Gobierno no ha cedido este acuerdo con convicciones sino por obligación". Además, Feijóo ha reivindicado haber antepuesto los intereses generales a sus intereses partidistas: "Sabemos distinguir entre la oposición al Estado y la lealtad al Estado".