Mueren cuatro gacelas y un arruí por "estrés y agitación" tras un festival de música junto a una reserva de animales en Almería

Cuatro gacelas y una hembra de arruí gestante han fallecido en la Finca Experimental La Hoya de Almería, como consecuencia del "estrés y la agitación" producidos por los conciertos del festival de música Alamar, celebrado en un parque colindante del 19 al 22 de junio.

Así lo ha informado la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), encargada de los animales, que además ha precisado que los mamíferos fallecidos son tres gacelas mohor -entre ellas una cría de pocos días y otra a punto de parir-, así como una hembra de arruí también gestante y una gacela de Cuvier recién nacida.

En un comunicado, la veterinaria del instituto de investigación, Sonia Domínguez, ha señalado que los datos de las necropsias indican que las causas de las muertes de los ejemplares han sido "la desatención materna de una de las crías", "un aborto" y "distintas lesiones traumáticas", todas ellas "provocadas como consecuencia del estrés y agitación por los conciertos" del festival Alamar, celebrados a pocos metros de la reserva, según han aseverado.

El Ayuntamiento rechazó reubicar el festival

Desde el instituto de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas han recordado que habían solicitado al Ayuntamiento de Almería, organizador del festival, que trasladase los conciertos a otro emplazamiento, ante los "previsibles problemas de salud que podían provocar a las especies" de la Finca almeriense. Finalmente, esta petición fue rechazada por el Consistorio.

"Son concierto semiacústicos de bajo impacto sonoro", explicó entonces la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Además, a falta de una semana para la celebración de los conciertos, defendió la "compatibilidad" entre el parque de rescate sahariano y los espectáculos musicales, incluido el Festival de Flamenco previsto para mitad de julio.

No obstante, al mismo tiempo anunció un "estudio acústico" para analizar el impacto en los casi 400 ejemplares de especies amenazadas que alberga la reserva. "Esto no es cuestión de generar conflicto cada vez que el Ayuntamiento quiere hacer una actividad", aseguró Vázquez. "Somos personas razonables, si vemos que no se puede hacer, cambiaremos de ubicación y no pasa nada", apuntó quien, a falta de dicho estudio para determinar la "compatibilidad" que observaba, incidió en los "pocos decibelios" que suponían en estos conciertos.

"Podría haberse evitado"

Ante estos fallecimientos, la directora de la EEZA, Teresa Abáigar, se ha mostrado "frustrada" de que el Ayuntamiento almeriense no haya mostrado el sentido de precaución "exigible" a una Administración pública", respecto a la protección de los ejemplares de la Finca.

"Esperamos que, de cara al futuro, se adopten las medidas oportunas para que no vuelvan a suceder sucesos similares", ha añadido Abáigar mientras que, por su parte, la veterinaria del instituto ha señalado que la muerte de estos animales "podría haberse evitado".

En este sentido, Domínguez ha incidido en que se advirtió al Ayuntamiento de la "especial sensibilidad" de estos animales y del momento "tan crítico" en el que se encontraban esos días durante la época de cría. "Hemos perdido unos animales de incalculable valor para los programas de conservación y eso no tiene vuelta atrás", ha lamentado.