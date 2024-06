"¿Vas a hacer algo?": Igualdad interpela a la "responsabilidad" del entorno de las mujeres víctimas de violencia de género

En la universidad, en las farmacias, en una reunión familiar, en el vecindario o en los colegios. Todo el mundo puede estar presenciando indicios de un caso de violencia de género a su alrededor y contribuir a ponerle freno. A esa "responsabilidad" social ha querido interpelar el Ministerio de Igualdad con la última campaña de sensibilización contra la violencia de género presentada este martes. Bajo el lema "¿Vas a hacer algo?", el departamento dirigido por Ana Redondo hace un llamamiento a todos los ciudadanos para que no se queden "paralizados" ante estas situaciones, se despojen de la creencia de que son asuntos que atañen únicamente al ámbito privado, y sean conscientes de que "son parte de la solución".

"Lo que decimos a esos entornos es que sean valientes, que nos ayuden, que esto es una cuestión de todos", ha instado la titular de Igualdad durante la presentación del spot en la sede de su ministerio, donde ha lamentado que "los entornos no se implican y siguen pensando que es una cuestión privada de la pareja". Así lo ha constatado su equipo tras analizar los asesinatos machistas de los últimos dos años y observar que, en la gran mayoría de los casos, alguien del entorno de la mujer asesinada por su pareja o expareja tenía conocimiento o sospecha de una situación de maltrato. "No hay que dejar a la víctima en esa soledad tan asfixiante", ha instado Redondo. Según datos del CGPJ de 2023, menos del 2% de las denuncias provienen de amigos o familiares.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha detallado que la finalidad principal del Gobierno con esta nueva campaña es poner sobre la mesa el papel de los entornos sociales, familiares, escolares, laborales o sanitarios de las víctimas o potenciales víctimas de violencia de género. "Queremos aludir directamente a todas aquellas personas que alguna vez hemos percibido algo extraño. Que hemos recibido algún signo que nos ha puesto de alguna manera alerta, pero que le hemos quitado importancia por creer que se trata de algo que debe quedar dentro de la intimidad personal", ha subrayado Martínez, quien también ha querido incidir en que la violencia machista es "una cuestión de interés público", que es "un delito público" y que, por lo tanto, "todos estamos obligados a denunciar".

Estar atentos a las "pistas"

El vídeo de la campaña reproduce momentos corrientes: unas amigas de universidad que presencian una situación de control del novio de una de ellas; una vecina que escucha gritos al otro lado de la pared; una amenaza de un padre a su expareja al recoger a sus hijos; o una descalificación de un anciano a su mujer en la farmacia. El objetivo es "representar situaciones muy cotidianas", según ha explicado Martínez, ya que "normalmente no presenciamos la violencia más extrema", como pueden ser los asesinatos o la violencia física "clara". Los entornos, ha añadido, suelen estar presentes en situaciones "más sutiles" de violencia" que pueden consistir en comentarios o gestos que pueden "ayudar a estar en alerta" y, en última instancia, a evitar que se produzcan situaciones letales.

"El entorno sin duda es receptor de mensajes, a veces directos, a veces indirectos, y de pistas. Por eso queremos interpelar a los entornos para que no se queden paralizados", ha instado la delegada del Gobierno, que también ha recordado que los casos de violencia de género suelen producirse "en forma de escalada", es decir, que tanto la intensidad como la frecuencia suelen ir en aumento.

Servicio 016: para las víctimas y para el entorno

En esa responsabilidad a la que apela el Ministerio de Igualdad juega también un papel fundamental el servicio de atención 016, que presta información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata tanto a las mujeres víctimas como a su entorno. Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Cualquier persona con sospecha de que puede estar presenciando un caso de maltrato a su alrededor puede acudir a ese servicio, ya sea par denunciar el caso o para pedir consejo sobre cómo hablar con las víctimas, como acercarse a ellas y cómo actuar ante posibles casos de violencia. La delegada ha hecho hincapié en la importancia de este servicio, ya que en 2023, de todas las consultas pertinentes, apenas el 25% de ellas fueron de la familia, llegados u otras personas del entorno.

"El entorno se implica muy poco. Cuando no hay denuncia no se conoce la situación de violencia, y no podemos activar los mecanismos de protección y seguimiento", ha subrayado Martínez.