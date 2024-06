Beatriz Trapote actualiza su estado de salud tras someterse a unas pruebas médicas

Beatriz Trapote ha actualizado a sus seguidores sobre su estado de salud. La que fuera concursante de Supervivientes ha sufrido una primavera muy dura debido a sus fuertes crisis asmáticas. Por ello, ha querido consultar a los especialistas.

Así, tras acudir al neumólogo, la televisiva ha decidido someterse a una serie de pruebas para saber si tiene no alergias. De este modo, gracias a una serie de pruebas cutáneas, ha descubierto cómo podría mejorar su salud. "Me ha salido positivo a una planta: la salsola. Yo esa planta no la he visto en mi vida", ha explicado a través de Instagram.

"Yo que pensaba que me iba a salir, que tenía alergia a los ácaros y así dejo de limpiar, pero no. Voy a tener que seguir limpiando", ha asegurado entre risas. Como así ha contado entre risas, ahora esta planta será su "enemiga number one (número uno)".

Las salsolas suele estar muy presente en zonas áridas, pero, desde hace unos años, se ha expandido por Andalucía hasta llegar a Cádiz, donde se encuentra actualmente Beatriz viviendo. De este modo, Trapote ha descubierto que no es asmática tras ocho años completamente segura de ello.

Y es que, según ha explicado, "todos los asmas son hiperdilataciones bronquiales, pero que no todas las hiperdilataciones bronquiales son asma". Por eso, el neumólogo le ha mandado más pruebas para estar completamente segura de si es o no ese el motivo.

Por el momento, Trapote ha asegurado sentirse "fenomenal" y no ha vuelto a tener ninguna crisis. Así, a esperas de someterse a "otra analítica y otra espirometría", lo cierto es que la solución a sus males parece estar mucho más cerca.