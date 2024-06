Xuso Jones, sobre su marido un mes después de casarse: "Nos queremos y respetamos muchísimo, somos almas gemelas"

El influencer Xuso Jones siempre ha sido muy prudente con su vida personal de cara a los medios. Pero el creador de contenido ha confirmado a la revista Semana que se casó el fin de semana del 25 de mayo con su novio, del que ha desvelado algunos detalles.

El joven de 35 años ha asistido al décimo aniversario del Parque Warner Beach, donde ha atendido a la revista y ha hablado de su relación sentimental. "Pues sí, es cierto que me he casado. Fue un bodorrio por todo lo alto y, sin duda, fue también el mejor día de mi vida. Nos acompañaron toda nuestra familia y nuestros amigos más cercanos. Fue un día espectacular, superbonito", ha asegurado.

El creador de contenido ha hablado de su inolvidable luna de miel, durante la que recorrió con su marido París, Las Vegas y México. "Fue un viajazo espectacular, muy bonito y me gustaría volver a estar ahí la semana que viene. ¡Quiero volver!", ha desvelado.

Sobre el hombre al que le ha dado el 'sí, quiero', ha desvelado a qué se dedica, sin entrar en muchos detalles. "Es anestesista, pero es anónimo y no tiene ni cuenta de Instagram ni Facebook ni nada. Imaginaros lo anónimo que es que no quiere saber nada de las redes sociales. No puedo contar nada más, chicos", ha comentado Xuso Jones.

Aun así, el influencer ha asegurado que llevan "muchos, muchísimos años juntos". "Nos cuidamos mutuamente muchísimo, nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo y somos almas gemelas", ha asegurado ante la revista, para la que también ha hablado de si se han planteado ser padres.

"Vamos a por el equipo de fútbol. De momento, vamos a por diez, pero poco a poco", ha expresado con humor. "Es una broma, que conste, que luego me tituláis por ahí", ha añadido entre risas.

Sobre su vida profesional

El creador de contenido se encuentra en un gran momento a nivel personal, pero también profesional. Xuso Jones, que ha logrado un gran éxito con su pódcast Poco se habla, que conduce junto a Ana Brito, también fue uno de los presentadores en la última edición de Operación Triunfo.

"Trabajar en Operación Triunfo fue una maravilla, una de las mejores experiencias de mi vida, con la que he aprendido muchísimo también a hacer televisión. Era estupendo ver a todos los chavales cada semana en el plató, verles crecer como artistas y compartir cosas con ellos. Sin duda, volvería la próxima temporada con los ojos cerrados", ha asegurado contundentemente.