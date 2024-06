A la falta de votos, bótox

Esta semana he tenido una contractura del tamaño de Cataluña, que viendo cómo está el tema, imaginarán que es considerable. Pero claro, soy autónoma y mi futuro es incierto. Me han dicho que es consecuencia del estrés, como la pérdida de pelo o la aparición de arrugas en la piel. Problemas que no conocen ni Putin ni Kim Jong-un. Estos días veía el rostro de Putin, liso como arena de playa recién trillada, y el pelo del norcoreano, más poblado que Nueva Delhi, rezumando una paz interior que solo te da la seguridad de ser el elegido. Kim Jong-un, porque vive en una dictadura hereditaria, y el ruso, porque cuando no tiene los votos, lo arregla con bótox o sin bótox, y acaba teniéndolos

Muy al contrario que el presidente Sánchez, al que en los últimos años las canas le han invadido, como los turistas en Magaluf, fruto del continuo desasosiego. Debería aprender de Aznar, que fue dejar la política activa, porque desde las barricadas "sigue trabajando en ello", y rejuvenecer. En un mes, le crecieron más abdominales que a Llados y se quitó el bigote hitleriano, que siempre ayuda.

Es curioso cómo le cuesta a la retina acostumbrarse al hueco que deja un bigote después de tanto tiempo. A mi padre le pasó durante unos días, y apenas le reconocíamos. A Aznar esto no le ha ocurrido, él sigue siendo el mismo, con o sin bigote. Zapatero, hoy, es el ejemplo de hacerte pequeño cuando eres líder y venirte arriba cuando ya no sientes el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Aunque siempre habrá excepciones que confirman la regla, Rajoy, ese señor de rostro relajado que ya nació con canas, pero es lo que tiene el funcionariado, ser registrador de la propiedad y leerse el Marca cada mañana.